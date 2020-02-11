Притяжение Севера. Владимир Путин: «Восток -Ойл»







Фото официального сайта президента России / kremlin.ru



Новая нефтегазовая провинция на Севере России, проект под названием «Восток Ойл», может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли. Ресурсная база месторождений, входящих в «Восток Ойл», на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн нефти. Каждый вложенный в проект рубль приведет к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, на 9 рублей. В целом же реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2%.



Об этом сказал сегодня президенту РФ Владимиру Путину глава «Роснефти» Игорь Сечин. Президент провёл рабочую встречу с главным исполнительным директором нефтяного гиганта страны.



Ресурсная база месторождений, входящих в «Восток Ойл», на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн нефти, акцентировал Игорь Сечин, а каждый вложенный в проект рубль приведет к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, на 9 рублей.



В целом же реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2%.



Глава государства высоко оценивает потенциал «Восток Ойла». Владимир Путин акцентировал не только экономическую, но и геополитическую стратегическую важность проекта. «Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», подчеркнул он.



Освоение Арктики – это не только гигантские запасы нефти, химические свойства которой, к слову, эксперты оценивают выше, чем эталонной на сегодняшний день марки – Brent. Это новые перспективы Северного Морского пути, который дает выход на премиальные рынки как Европы, так и Азии.



Глава «Роснефти» отметил, что значение «Восток Ойла» очевидно и зарубежным партнерам. «Мы работаем сейчас с индийскими компаниями, они проявляют интерес к проекту. Есть ряд других западных инвесторов. Предполагаем, что это может быть большой, крупный международный проект», – подчеркнул он.



Общий объём инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 трлн руб. Отвечая на вопрос президента «Это от Ванкора на север?», Игорь Сечин уточнил: «От Ванкора (Ванкорский кластер также входит в «Восток Ойл». – «НГ») плюс 400 километров прямо на север. Там будет два крупных промысла – это Пайяхское месторождение (принадлежит «Нефтегазхолдинг» бизнесмена Эдуарда Худайнатова) и Западно-Иркинское месторождение. Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы – примерно 800 километров, внутрипромысловые – порядка 7 тыс. километров, электросетевое хозяйство – 3,5 тыс. километров, 2 тыс. мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест – порядка 100 тыс.



По словам главы компании, речь идет о самом крупном в настоящее время проекте в глобальном секторе. «Это мощный, стабильный проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки», – добавил Сечин.



Аналитики ведущих инвестиционных банков, в том числе Merrill Lynch и J.P.Morgan, видят большие перспективы проекта «Восток Ойл», называя его «флагманским проектом для мировой нефтегазовой отрасли и основным фактором увеличения инвестиционной привлекательности «Роснефти».



«Сейчас мы постоянно слышим разговоры об окончании эры углеводородов, о том, что запасы, в том числе и в России, истощаются, – говорит старший аналитик WMT Consulting Валерий Андрианов. – Однако это совсем не так. Ведущие отраслевые эксперты осознают, что главная надежда углеводородной энергетики, стратегическая перспектива мировой отрасли – это циклопические запасы российского Севера. Проект «Роснефти» по созданию суперкластера на Таймыре – это возможность вновь совершить прорыв, реализовать новый глобальный проект, сопоставимый по масштабу с освоением Западной Сибири. Его реализация потребует сверсовременных технологий, создания сложной инфраструктуры. Но, думается, и в этом случае ставка будет оправдана. Уже сейчас в рекордные сроки на Дальнем Востоке создана судоверфь, позволяющая строить гигантские танкеры и ледоколы нового типа, которые обеспечат транспортировку углеводородов из новой нефтяной провинции. А освоение этой провинции может стать самым важным и амбициозным проектом для мировой нефтегазовой отрасли».



«Чтобы у российской нефтяной отрасли были преимущества в конкурентной борьбе на мировых рынках, ей необходимо обеспечить государственное стимулирование, – заявляет директор Центра политической информации Алексей Мухин. – Без стимулов не будет инвестиций, а наиболее перспективные проекты требуют огромных капиталовложений. Речь о таймырских месторождениях с прямым каналом сбыта по северному морскому пути и колоссальной ресурсной базой. Российские нефтяники давно уже связывают большие надежды с этими месторождениями, однако следует понимать, что без привлекательного и предсказуемого налогового режима инвесторов им не найти. Ведь добыча в этом регионе – это не только буровые установки и промысловые объекты, это – морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная и очень дорогая инфраструктура и техника. К тому же, нельзя забывать, что добиться здесь приемлемого уровня доходности на вложенный капитал можно лишь в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом».



«Такие проекты требуют колоссальных инвестиций и серьёзной государственной поддержки, – отмечает старший аналитик WMT Consulting Валерий Андрианов. – И это никакие не льготы. Это – стимулы, которые позволят компаниям построить необходимую сложную инфраструктуру. Это – обязательства перед государством по реализации самого важного и амбициозного проекта для мировой нефтегазовой отрасли. Проекта, который может стать основой для развития российской экономики. Смешно рассуждать о преференциях, когда перед вами белая пустыня, которую предстоит освоить. Налоговые стимулы – это единственная возможность работать в регионе».



«После введения рационального налогового режима Россия сможет приступить к полномасштабному освоению месторождений на Таймыре, – полагает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. – Это, в свою очередь, будет иметь значительный мультипликативный эффект для национальной экономики. По оценкам независимых экспертов (компании KPMG) мультипликативный эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года, дав импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение».



Аналитики инвестиционных банков также видят большие перспективы проекта «Восток Ойл». В опубликованном в конце января отчете Merrill Lynch аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык повысили оценку стоимости ценных бумаг «Роснефти» на 20% – до 10 долл. за ГДР (глобальные депозитарные расписки). При этом одним из факторов возможного улучшения финансового состояния российской компании они назвали именно реализацию проекта «Восток Ойл». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», – отмечается в отчете.



«Роснефть» сейчас – наш главный фаворит», – говорится в отчете J.P. Morgan. Аналитики связывают долгосрочные перспективы развития компании с проектом «Восток Ойл». Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для «Роснефти», но и для мировой нефтяной отрасли, считают эксперты J.P. Morgan.



«Источником финансирования новых проектов в Арктике станут успешные действующие проекты, входящие с ними в единый кластер, – говорит управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева. — От таких проектов-доноров потребуются колоссальные капложения в инфраструктуру и проведение геологических работ, необходимых для освоения новых месторождений. Очевидно также, что эти затраты можно компенсировать с помощью преференций по НДПИ». «В случае с Ванкорским кластером и формирующемся на его основе сверкластером, который будет создан в рамках проекта «Восток ойл», работает единый хозяйственный комплекс, – поясняет директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев. – Этот комплекс далеко не полностью расположен за полярным кругом, но это – единый механизм, единый экономический организм, который нельзя разрывать. И в отношении этого комплекса в целом должны действовать одинаковые условия хозяйственной деятельности».



«Сейчас есть понимание того, что это – ресурс глобальной конкурентоспособности страны на будущее, – отмечает директор ИМЭМО РАН Фёдор Войтоловский. – Причем, есть понимание на уровне руководства страны. Естественно есть всегда скептики, которые говорят о текущей цене и о возможном прогнозе цены на нефть. Но очень важно, вырабатывая государственную политику по развитию северных месторождений, по формированию инфраструктуры, учитывать, что это не вопрос сегодняшнего дня. Это вопрос стратегический. И те же американцы прекрасно понимают, что на долгосрочную перспективу именно северные месторождения станут одним из ресурсов конкурентоспособности России как мирового производителя нефти и газа».



«Даже сам внешний вид малых городов, таких, как Тикси, Диксон, очень показателен. Они, фактически, находятся в разрушенном состоянии, – подчеркивает Рустам Танкаев. – Реальное же восстановление инфраструктуры возможно только в том случае, если система налогообложения будет приведена в соответствие с условиями хозяйственной деятельности в регионе. Если с нефтяников начнут брать налоги с момента начала строительства, то они никогда ничего не построят, это совершенно очевидно. Когда вы строите базу на Марсе, то рассчитывать на то, что вы при этом еще и будете платить какие-то налоги – по меньшей мере, наивно, если не сказать глупо. Только если создать нормальные налоговые и регуляторные условия, начнется реальное современное освоение таймырских месторождений, которое может дать гигантские прибыли нашей стране. В ближайшие годы этот кластер должен загрузить Северный морской путь товарами. Думается, будут восстановлены такие порты как Тикси и Диксон, поскольку они напрямую связаны с ареалом деятельности проекта «Восток Ойл».



«Предполагается, что на гражданской судостроительной верфи «Звезда» (верфь для строительства судов ледового класса, которые позволят сделать навигацию Севморпути круглогодичной) будут построены 200 плавсредств, – продолжает эксперт. – Самые технологически сложные и абсолютно неосвоенные другими нашими верфями виды морской техники. Фактически, мы стоим у истоков новой отрасли промышленности – тяжелого судостроения и базой для неё станет «Звезда». «Звезда» – это далеко не только верфь, но в будущем и металлургический комбинат, и транспортная инфраструктура, и мощности по строительству и эксплуатации атомных реакторов. Напомню, что на «Звезде» будут строиться атомные ледоколы следующего поколения – поколения «Лидер». (проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью» — прим ред)



«Мы можем сейчас совершить гигантский рывок, рывок, который выведет нас на позиции мировой нефтегазовой сверхдержавы, – заявляет Танкаев. – Причем, мы будем укреплять свои позиции с каждым годом, потому что из игры постепенно одно за другим будут выходить ближневосточные государства. Никаких новых мощных лидеров на горизонте не просматривается. А запасы сланцевой нефти и сланцевого газа США, по данным американских геологов, будут исчерпаны в период от пяти до десяти лет».



«Понятно, что этот регион очень сложный для добычи и транспортировки углеводородного сырья, – отмечает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. – Но вариантов нет. Следует напомнить, что в свое время, когда в Западной Сибири начиналась разработка гигантских нефтегазовых месторождений, этот регион также считался крайне сложным, потребовал колоссальных инвестиций, но, тем не менее, был освоен. И, откровенно говоря, страна до сих пор живет на тех самых инвестициях, которые были сделаны в шестидесятые-семидесятые годы во время освоения Западной Сибири. Точно таким же образом, сейчас инвестируя в таймырские месторождения, мы обеспечиваем будущее страны, может быть, на пятьдесят-шестьдесят, а то и сто лет вперед. Потому что это – достояние, которое необходимо не только для России – понятно, что России, прежде всего, – но это достояние, которое будет востребовано во всем мире. Потому что, на самом деле, углеводородное сырье истощается, при этом весь мир и вся энергетика мировая все равно будет нуждаться в углеводородном сырье, несмотря на развитие «зеленой энергетики» и возобновляемых источников. Так что проект «Восток-Ойл» необычайно важен с этой точки зрения».



«Северный морской путь можно сделать экономически выгодным, доступным для перевозчиков маршрутом, – продолжает эксперт. – Для этого потребуются специальные суда гигантского водоизмещения. Прежде всего, речь идёт, о высокотехнологичных газовозах и танкерах ледового класса. Кроме как на судоверфи «Звезда», строить крупнотоннажные суда в России больше негде. У нас просто нет других таких судостроительных мощностей. Помимо сверхгазовозов и танкеров понадобятся также платформы, суда обеспечения, вертолетная техника, вся наземная инфраструктура. И важно иметь в виду, что это не просто инвестиции в сырье, в углеводороды. Это – инвестиции в реальные инновации, потому что и транспортная, и добычная инфраструктура проекта потребуют высокотехнологичных разработок, которые будут способствовать развитию судостроения, машиностроения, металлургии, химической промышленности и так далее».



На встрече обсуждались также итоги работы компании в 2019 году и перспективные направления развития. Как отметил на встрече Игорь Сечин, 2019 год был достаточно позитивным для компании. «Несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, определённое снижение цен на нефть – порядка семи процентов, – итоги производственной деятельности остаются позитивными, – отметил глава «Роснефти». – Объём добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года – это 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). И при этом среднесуточный уровень добычи составил 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли».



Восполнение запасов идёт опережающими темпами: порядка 180 процентов от накопленной добычи. Объём инвестиций в прошлом году составил, как и предполагалось, почти триллион рублей. Компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефте- и газодобычи.



Несмотря на инвестиционную программу, в 2019 год компания выплатила рекордные дивиденды – 283 млрд руб. (дивиденды за 2018 год и промежуточные дивиденды за 2019 год). Налоговые отчисления за 2019 год в бюджет страны составят около 3,6 трлн руб. Нефтяной гигант «Роснефть» сохраняет статус крупнейшего налогоплательщика страны.





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