Притоки обогнули Россию – Газета Коммерсантъ № 34 (6996) от 01.03.2021

Международные инвесторы резко увеличили вложения в акции компаний развивающихся стран. За прошлую неделю в фонды emerging markets были инвестированы рекордные $10,5 млрд. Среди стран БРИК падали вложения только в российские фонды, интерес к которым снижается из-за санкционных рисков. Впрочем, по мере роста мировой экономики и уменьшения геополитических рисков он вернется и на российский рынок, полагают управляющие.

По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывающем данные Emerging Portfolio Fund Research, EPFR), по итогам недели, завершившейся 24 февраля, фонды emerging markets привлекли более $10,5 млрд. Это почти вдвое выше результата предшествующей недели и максимальный недельный результат за всю историю наблюдений. Непрерывный приток продолжается с начала года, и за это время инвесторы вложили более $45 млрд. Это почти в четыре раза больше объема средств, выведенного за весь прошлый год.





Рекордные привлечения в значительной степени были обеспечены высокой популярностью китайских фондов. По данным EPFR, чистый приток в них составил за неделю $7,24 млрд, а с начала года — более 11,5 млрд. По мнению руководителя департамента инвестиций инвестиционного фонда Technology of the Future Максима Ачкасова, главной причиной такого спроса является то, что темпы роста китайской экономики достигли предшествовавших пандемии уровней. По итогам четвертого квартала китайский ВВП вырос на 6,5%, но и из-за спада во втором и третьем годовой рост составил только 2,3%.

Но позитив отмечается на всех рынках развивающихся стран на фоне падения числа зараженных коронавирусом в мире и надежд на восстановление мировой экономики. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, 27 февраля во всем мире было зафиксировано около 370 тыс. новых случаев заражения, что более чем вдвое ниже пиковых значений января. Ударными темпами во многих странах мира идет вакцинирование. По информации Bloomberg, к 27 февраля было использовано более 236 млн вакцин, что более чем вдвое больше случаев заражения COVID-19. В мире в среднем используется 6,7 млн доз в день. По оценке Международного валютного фонда, в 2020 году мировая экономика сократилась на 3,5%, а в 2021 году вырастет на 5,5%. Оптимистичным ожиданиям способствуют и программы монетарного стимулирования, в первую очередь в США, где в январе было объявлено о новом пакете помощи на $1,9 млрд.

Из общей картины выбиваются фонды, ориентированные на российский фондовый рынок.

С начала года недолгие и небольшие притоки в российские фонды сменяются столь же небольшими и непродолжительными оттоками. За минувшую неделю международные инвесторы забрали из таких фондов $23 млн, что на $6 млн больше притока неделей ранее. Негативная динамика связана в первую очередь с неоднозначной ситуацией вокруг потенциальных санкций. «Предыдущий раунд санкционного давления не оказал действенного влияния на российские власти, а вводить более серьезные санкции — значит окончательно испортить отношения. Такая неопределенность пугает инвесторов»,— отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович.

В таких условиях глобальные инвесторы продают активы и выводят деньги, тем более что суммарный объем таких инвестиций невысок. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Bank of America, объем активов под управлением российских фондов акций составляет около $11 млрд, бразильских фондов — $14,5 млрд, индийских — $22 млрд, китайских — $329 млрд. Российские фонды, как отмечает руководитель инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов, очень небольшие в мировых масштабах, поэтому поведение одного или нескольких крупных инвесторов может приводить к наблюдаемым аномалиям.

Впрочем, участники рынка не исключают того, что по мере дальнейшего увеличения вложений на рынках emerging markets восстановится спрос и на российские активы.

«Российский рынок ждет приток зарубежных портфельных инвестиций по мере появления определенности по санкционной политике со стороны Европы и США»,— полагает Алексей Потапов. По мнению Алексея Скабаллановича, притоки в фонды российских активов возобновятся в скором будущем. Причиной, поясняет эксперт, могут стать сильный макроэкономический профиль РФ, а также ожидание цикла роста сырьевых рынков, главным бенефициаром которого станет Россия.

Виталий Гайдаев

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