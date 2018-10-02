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Приток иностранных инвестиций в экономику Украины превысил 1,5 млрд долларов

Экономика Украины 02 Окт 2018
Приток иностранных инвестиций в экономику Украины превысил 1,5 млрд долларов
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  • Приток иностранных инвестиций в экономику Украины превысил 1,5 млрд долларов  Ура-Информ

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