Пристреливаются: российские корабли покинули Тартус… на учения

Российские корабли покинули Тартус, однако не для того, чтобы переждать возможные удары США по Сирии в Средиземном море. С 11 апреля группа ВМФ России проводит у берегов страны учения с ракетными стрельбами.

Как сообщало EADaily, вчера компания Image Satellite International (ISI), которая занимается спутниковыми съемками, опубликовала сообщение о том, что российские корабли покинули порт в сирийском Тартусе. В качестве доказательств ISI опубликовала спутниковые снимки базы. Один из них, как указали в компании, сделали вчера, 11 апреля. На нем у причалов нет ни одного корабля, лишь заметна одна подводная лодка. На снимке без указания даты при этом стоит целая группа кораблей и судов. Каждому из них ISI дали расшифровку: сторожевой корабль «Адмирал Григорович», большой десантный корабль класса «Ропуча» (очевидно, «Минск»), два противодиверсионных катера «Грачонок», две подлодки класса «Кило» (очевидно, «Палтус» и «Варшавянка») и еще пять вспомогательных и грузовых судов.

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«Исчезнувшие военные корабли находятся сейчас в море из-за возможных ударов в ближайшем будущем. Осталалась только одна подлодка класса «Кило», — уточнили в Image Satellite Internacional.

Тем временем, еще 10 апреля было распространено извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации (NOTAM) по кипрской зоне Средиземного моря. В нем говорится, что у берегов Сирии, напротив Тартуса, с 7.00 до 15.00 11−12, 17−19 и 25−26 апреля пройдут учения российского военного флота с огневыми стрельбами. Поэтому район будет закрыт, а полеты запрещены на высоте менее 20 тысяч метров. Таким образом, исчезновение военных кораблей из Тартуса вполне логично.

Фрегат «Адмирал Григорович» вооружен ракетами «Калибр». Фото: it.sputniknews.com.

Проверить же, где находятся грузовые суда, стоявшие в Тартусе, невозможно, так как в Image Satellite International (ISI) допустили ошибки с указанием имен кораблей и судов. Например, по данным навигационного портала Marinetraffic, сухогруз «Инженер Трубин» совершил в апреле переход из Санкт-Петербурга в Польшу и находится сейчас в порту Гдыня. Поэтому он никак не мог быть в сирийском Тартусе, как указали в Image Satellite International.

Скриншот с сайта marinetraffic.com.

Учения российских кораблей у берегов Сирии начались вчера и сразу привлекли внимание американской разведки. Блогеры, отслеживающие военную авиацию, зафиксировали в районе стрельб разведывательный самолет США. Активисты CivMilAir сообщили, что патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon два часа летал на высоте7−8 тысяч метров вдоль побережья Сирии и опубликовали маршрут облета. Он проходит как раз вблизи района учений кораблей России.

Фото: twitter.com. Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon. Фото: Regjeringen.no.

Сегодня в районе учений блогеры CivMilAir зафиксировали уже самолет Gulfstream G550, принадлежащий ВВС Израиля. Он совершал облет восточной части Средиземного моря, после чего вернулся обратно в Израиль.

Фото: twitter.com.

Вчера же блогеры зафиксировали еще один разведывательный полет авиации США только в другом районе региона. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (AWACS) летал вчера на высоте 10 тысяч метров вдоль северной границы с Сирией над территорией Турции. В том районе Анкара проводит операцию «Оливковая ветвь», находятся анклавы курдов и американские базы, а к ним прилегают позиции сирийской правительственной армии в Алеппо.

Фото: twitter.com. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry (AWACS). Фото: twitter.com.

Также в CivMilAir сообщили о том, что на аэродром Хмеймим вчера прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76. Сегодня ранним утром он покинул Сирию.

Напомним, что ранее президент США пообещал нанести удар возмездия по Сирии за якобы совершенную химатаку под Дамаском, а европейские авиационные власти выпустили 10 апреля NOTAM для авиакомпаний о том, чтобы они с осторожностью планировали полеты над восточной частью акватории Средиземного моря в ближайшие 72 часа из-за возможных ракетных авиаударов по Сирии и перебоев в работе аэронавигационного оборудования.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят. Хорошие, новые и „умные“! Тебе не стоило сотрудничать с газовым животным-убийцей, который убивает свой народ и наслаждается этим!», — такое сообщение президента США появилось вчера на его странице в Facebook в ответ на комментарий посла России в Ливане.

После этого специализированное военное издание Stars & Stripes сообщило, что ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвигается из США в Средиземное море. Позже сам президент США сделал через Twitter более мирное заявление. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, в том числе и во время холодной войны. Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы помогли ей с экономикой, что было бы очень легко сделать. Нам нужно, чтобы все государства работали вместе. Остановите гонку вооружений?» — говорится на странице Дональда Трампа. В следующем сообщении президент США заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования о его связях с Москвой, которое продвигают демократы и люди, которые работали на Барака Обаму.





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