Пристегнитесь, дамы и господа: Устенко рассказал о будущем экономики Украины без МВФ

Бедность не порок, а средство для латания дыр в бюджете Украины Итак, с сегодняшнего дня начинается сценарий В.

Решение МВФ по Украине, которое ожидалось на этой неделе, вряд ли уже будет принято. Ход развития событий в Киеве не даст на это возможности.

1. Сотрудничество с МВФ под угрозой.

2. Судьба внешнего финансирования под угрозой.

3. Выход на внешние рынки заимствования капитала под угрозой.

4. Надеюсь, все видели, что даже Турция не смогла одолжить на этой неделе дешевле чем под 7,4% годовых. Украине вряд ли дадут дешевле чем под 9%. Надеюсь, не надо объяснять, что это безумно дорого. Даже долги прошлого года были сделаны на 1/5 дешевле, а это было не самое успешное размещение европейских бондов.

5. Надеюсь, что политический класс не будет тестировать на прочность независимость НБУ (Национальный банк Украины). В противном случае последствия будут печальными.

6. «Вешать» на бедных новые дорогие долги не по-христиански, тем более если будут «пробуксовки» в реформах.

7. Конечно, инвестиции гораздо лучше, чем кредиты, но стоит помнить, что инвестиции — это производная от качества бизнес-климата, и за ограниченный инвестиционный ресурс конкуренция с каждым годом увеличивается. Надо было просчитать ходы заранее.

8. Попытка перевести всё на премьера Гройсмана и сделать его стрелочником провалится. Он не крайний в этой игре, и это понятно всем.

9. Разумеется, что в долгосрочной перспективе все будет хорошо. По-другому быть просто не может. В среднесрочной перспективе турбулентность резко увеличится. Насколько длинна среднесрочная перспектива — вопрос открытый.

10. Пристегнитесь, дамы и господа!

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