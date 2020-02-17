Пристайко заявил об угрозе войны между Беларусью и Россией — Новости политики

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По мнению главы украинского МИД, у Беларуси есть два варианта действий.

Пристайко заявил, что между Россией и Беларусью может начаться война / Фото УНИАН

Между Беларусью и Россией существует угроза войны, поскольку Москва может не позволить белорусам оставаться независимыми.

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Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, передает Страна.ua.

«Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнутся с такой же войной, такими же трудностями и такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются», — сказал Пристайко.

При этом он добавил, что все еще надеется, что этого не произойдет.

«Конечно, я все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойные и терпеливые. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать. Даже если противник сильнее, то что вам еще остается? «, — добавил Пристайко.

По его мнению, у Минска есть два варианта: «с помощью зарубежных партнеров быть благоразумными и спокойными — и проиграть, или начать бороться прямо сейчас».

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