Пристайко: В официальных документах НАТО не закреплен статус страны-аспиранта

Вадим Пристайко

Формально статус евроатлантических стремлений в документах не закреплен, но Украину признали одной из стран, которая желает стать частью НАТО. Об этом в комментарии журналистам заявил глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет «Укринформ».

«Формально такой статус нигде в официальных документах Альянса не закреплен. Но, что произошло — Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО», — заявил посол.

По словам Пристайко, всего есть четыре страны, которые на сегодня НАТО признает как своих будущих членов.

«Можно использовать слово «кандидатство», но такой формальной фразы в документах НАТО не существует», — заявил посол.

В комментарии «112 Украина» Вадим Пристайко подчеркнул, что НАТО «действительно признает, что Украина хочет стать членом Альянса».

«В то же время, чтобы это сделать, нужно пройти такие формальные шаги, как получение ПДЧ», — добавил он.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Украина получила так называемый статус страны-аспиранта НАТО. Он ни к чему не обязывает Альянс, но, по словам вице-премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, означает, что «в Альянсе осознали, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и определила для себя четкую цель членства в НАТО».

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