Пристайко: Украина хочет сохранить двухпартийную поддержку США — новости политики

Глава МИД заявил, что Украина не заинтересована быть вовлеченной во внутренние вопросы США, касающиеся инициируемой процедуры импичмента президента этой страны.

Глава МИД заявил, что Украина не заинтересована быть вовлеченной во внутренние вопросы США фото УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркивает, что Украина хочет сохранить двухпартийную поддержку со стороны США.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Глава МИД заявил, что, знакомясь с материалами «американских средств информации, кажется, что более интересной темы, чем Украина вообще в Соединенных Штатах не существует».

При этом министр подчеркнул, что необходимо реформировать Украину таким образом, чтобы украинским гражданам жить было безопасно и комфортно, и в этой связи Украина нуждается в поддержке международных партнеров.

«Тем, чем всегда гордилась Украина — это поддержка, как говорят американцы, с обеих сторон прохода в Конгрессе, и эту поддержку мы хотели бы сохранить», — заявил Пристайко.

Глава МИД заявил, что Украина не заинтересована быть вовлеченной во внутренние вопросы США, касающиеся инициируемой процедуры импичмента президента этой страны.

«И поверьте, последнее, что нам нужно сейчас, когда мы имеем этот конфликт, когда мы должны с помощью наших немецких и французских коллег разобраться с войной на востоке, нам точно не надо быть вовлеченными в любую проблему на другой части мира», — заявил министр.

«Мы верим, что наши выборы проходят открыто, и мы стараемся сделать всё, чтобы в наши выборы никто не вмешивался, и так же мы уважаем право каждого народа провести чистые и открытые выборы, и выбрать то правительство, которое им нужно, а мы готовы с ними взаимодействовать», — подчеркнул Пристайко.

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