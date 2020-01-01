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Пристайко поздравил Хорватию с началом председательства в ЕС. Новости политики

Политика 01 Янв 2020
Пристайко поздравил Хорватию с началом председательства в ЕС. Новости политики
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко принес поздравления своему хорватскому коллеге Гордану Грличу-Радману в связи с началом председательства Загреба в ЕС

Об этом Пристайко сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Поздравляю Гордана Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС! Желаю успехов в реализации амбициозных приоритетов. Украина остается привержена евроинтеграционному курсу и надеется на тесное сотрудничество в 2020 году. Наша конечная амбициозная цель — полноправное членство в ЕС», — написал он в соцсети.

Отметим, с 1 января 2020 Хорватия возглавила Совет Евросоюза — руководящий орган ЕС.

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