Пристайко поздравил Хорватию с началом председательства в ЕС. Новости политики

Министр иностранных дел Вадим Пристайко принес поздравления своему хорватскому коллеге Гордану Грличу-Радману в связи с началом председательства Загреба в ЕС
Об этом Пристайко сообщил в Twitter, передает «ДС».
«Поздравляю Гордана Грлича-Радмана с началом председательства Хорватии в ЕС! Желаю успехов в реализации амбициозных приоритетов. Украина остается привержена евроинтеграционному курсу и надеется на тесное сотрудничество в 2020 году. Наша конечная амбициозная цель — полноправное членство в ЕС», — написал он в соцсети.
Отметим, с 1 января 2020 Хорватия возглавила Совет Евросоюза — руководящий орган ЕС.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство