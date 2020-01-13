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Пристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ — Новости политики

Политика 13 Янв 2020
Пристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ — Новости политики
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Украина настаивает на немедленной передаче черных ящиков.

Пристайко отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы / фото УНИАН

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Иран взял на себя обязательство предоставить Украине черные ящики.

«Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной передаче черных ящиков», — заявил Пристайко.

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Он также отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы в Иране.

«Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на самих черных ящиках», — подчеркнул министр он, добавив, что Франция и Boeing также должны быть вовлечены в процесс.

Напомним, ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета проведут в Украине.

Также сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию.

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