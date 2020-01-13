Пристайко: пока нет даты передачи черных ящиков самолета МАУ — Новости политики

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Украина настаивает на немедленной передаче черных ящиков.
Пристайко отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы / фото УНИАН
На сегодня нет конкретной даты, когда Иран передаст Украине черные ящика самолета МАУ, который был сбит 8 января.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Иран взял на себя обязательство предоставить Украине черные ящики.
«Чего у нас нет, так это конкретной даты, когда это произойдет. Мы настаиваем на немедленной передаче черных ящиков», — заявил Пристайко.
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Он также отметил, что украинские следователи должны занимать центральное место в расследовании авиакатастрофы в Иране.
«Мы хотим, чтобы украинские специалисты провели полное расследование записей на самих черных ящиках», — подчеркнул министр он, добавив, что Франция и Boeing также должны быть вовлечены в процесс.
Напомним, ранее французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации заявило, что расшифровку черных ящиков сбитого в Иране самолета проведут в Украине.
Также сообщалось, что записи с бортового самописца украинского самолета будут отправлены для расшифровки во Францию.
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