Пристайко и Маас обсудили подготовку встречи «нормандском формате» — Новости политики

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Россия не выполнила договоренности о прекращении огня, допуске Красного Креста на оккупированные территории, обеспечении круглосуточного мониторинга оккупированных территорий наблюдателями миссии ОБСЕ.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили шаги, необходимые для подготовки предстоящей встречи на высшем уровне в «нормандском формате».
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Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Пристайко и Маас встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
«В центре внимания — неудовлетворительное состояние выполнения договоренностей, достигнутых лидерами «нормандской четверки» во время Парижского саммита. Вадим Пристайко отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц. Договоренности о прекращении огня, допуске Красного Креста на оккупированные территории, обеспечении круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной», — говорится в сообщении.
Пристайко и Маас обсудили шаги, необходимые для подготовки предстоящей встречи на высшем уровне в «нормандском формате», о которой было договорено в Париже.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Германии.
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