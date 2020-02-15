Пристайко и Маас обсудили подготовку встречи «нормандском формате» — Новости политики

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что Россия не выполнила договоренности о прекращении огня, допуске Красного Креста на оккупированные территории, обеспечении круглосуточного мониторинга оккупированных территорий наблюдателями миссии ОБСЕ.

Иллюстрация REUTERS

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Германии Гайко Маас обсудили шаги, необходимые для подготовки предстоящей встречи на высшем уровне в «нормандском формате».

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Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Пристайко и Маас встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«В центре внимания — неудовлетворительное состояние выполнения договоренностей, достигнутых лидерами «нормандской четверки» во время Парижского саммита. Вадим Пристайко отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц. Договоренности о прекращении огня, допуске Красного Креста на оккупированные территории, обеспечении круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной», — говорится в сообщении.

Пристайко и Маас обсудили шаги, необходимые для подготовки предстоящей встречи на высшем уровне в «нормандском формате», о которой было договорено в Париже.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Германии.

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