Пристайко допускает заключение «большого соглашения» по Донбассу в «нормандском формате» — новости политики

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Глава МИД считает, что возможно в результате долгих-долгих заседаний «нормандской четверки» будет выработано какое-то большое соглашение.

Пристайко допускает заключения «большой сделки» / фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает заключение «большого соглашения» в «нормандском формате» относительно Донбасса и энергетической безопасности.

Об этом он сказал в интервью интернет-изданию «Европейская правда».

«На самом деле в зоне внимания лидеров (нормандского формата) всегда были газовая проблема и энергетическая безопасность Украины. Но в некоторых документах, в заявлениях существует вопрос энергетической безопасности Украины», — заявил Пристайко.

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В этой связи у него спросили, рассчитывает ли Украины на какое-то пакетное решение, которое будет включать и вопросы Донбасса, и поставки, и транзит газа.

«Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработано какое-то большое соглашение, какой-то big deal, включающий не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины», — заявил Пристайко.

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