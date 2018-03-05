Принятие законопроекта о валюте не повлияет на обменный курс, — НБУ

Принятие законопроекта «О валюте» не отразится на платежном балансе и курсе валют на украинском рынке. Об этом сегодня, 5 марта, во время брифинга заявил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, передает корреспондент РБК-Украина.

«У нас есть параллельный процесс — это валютная либерализация. Безусловно, это не должно повлиять негативным образом на ситуацию на рынке, поскольку мы при снятии ограничений будем руководствоваться также нашим планом по осуществлению валютной либерализации», — заявил Чурий.

Заместитель председателя НБУ отметил, что в случае принятия законопроекта «О валюте» регулятор сможет снять неэффективные нормы в сфере валютного законодательства.

«Если закон будет принят в ближайшее время, то у нас есть все надежды, что новая модель сможет заработать в этом году», — добавил Чурий.

Напомним, 2 марта Национальный совет реформ рассмотрел и одобрил разработанный Национальным банком Украины проект закона «О валюте».

Отметим, новый законодательный акт вводит принцип «разрешено все, что не запрещено» и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей, а также ликвидируется такая мера воздействия, как приостановление внешнеэкономической деятельности.

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