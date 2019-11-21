Применение Платежи в реальном времени и анализ рынка в 2019-2025 – Заря

Глобальный рынок Платежи в реальном времени, кроме того, разделен на несколько сегментов, точно так же, как приложения с этим экстремальным клиентом на рынке 2019 года через побочные продукты, более того, как CAGR 2019 года. Организованные маркетинговые исследования предоставляются для каждого региона, поддерживая экономические аспекты с учетом материальных потребностей и себестоимость продукта, спрос и предложение Платежи в реальном времени, Платежи в реальном времени Факты и цифры рынка, признанные по данным конкурентов для определения профессионального исследования рынка Платежи в реальном времени, рост, размер и перспективы рынка Платежи в реальном времени.

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Ниже приведены типы Платежи в реальном времени:

Человек к человеку (P2P)



Человек-бизнес (P2B)



Бизнес для лица (B2P)



другие

Приложения следующие, которые используются для Платежи в реальном времени:

BFSI



ИТ и Телекоммуникации



Розничные и электронная коммерция



Энергетика и коммунальное хозяйство



другие

Лучшие игроки рынка Платежи в реальном времени:

ACI Worldwide



ФИС



Fiserv



PayPal



Wirecard



Mastercard



Worldline



Теменос



виза



яблоко



Alipay (Ant Financial)



Global Payments



Capegemini



Icon Solutions



ПОГАШАТЬ



IntegraPay



SIA



Obopay



пульсация



Пеликан



Finastra



сети



ФСС



Интеллектуальные платежи



Montran

Географически глобальный отчет в основном разделен на несколько регионов для

• Северная Америка

• Европа

• Китай

• Азиатско-Тихоокеанский регион

• Другие

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