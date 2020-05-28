Приложение — Коммерсантъ Деньги (126445)

«Черный лебедь» 2020 года — коронавирус — существенно сказался на подходах к инвестированию. Растет число инвесторов, которые отдают предпочтение компаниям, удовлетворяющим требованиям устойчивого развития. Тренд коснулся и российских инвесторов, поэтому управляющие компании и банки активно предлагают продукты, удовлетворяющие таким требованиям. Впрочем, пока они интересны только состоятельным инвесторам, которые не гонятся за быстрым заработком.

Идеальный шторм, в который в этом году угодила мировая экономика, неизбежно приведет к ее сжатию. Об этом говорят многочисленные исследования, а также опросы профессиональных инвесторов, которые ежемесячно проводит Bank of America (BofA). Согласно последнему, почти все управляющие высказали мнение, что в ближайшие 12 месяцев рецессия в мире неизбежна. Столь негативных настроений не было ни разу за всю историю наблюдений. Даже в кризис 2008–2009 годов пессимистов было меньше: 86% управляющих ожидали спада мировой экономики, который в итоге составил символические 0,1%.

Пессимизм понятен: ведь из-за стремительно распространяющейся в мире коронавирусной инфекции многие страны закрыли границы и ограничили передвижение своих граждан. Это привело к падению потребления и остановке многих производств. По оценке аналитиков агентства Fitch, глобальный ВВП в текущем году упадет на 3,9%. Это падение окажется самым сильным со Второй мировой войны. В результате доходы мировой экономики в текущем году сократятся по сравнению с прошлым на $2,8 трлн и на $4,5 трлн по сравнению с прогнозом на 2020 год до начала пандемии. «Ни одна страна или регион не избежали опустошительных для экономики последствий глобальной пандемии»,— отмечают аналитики агентства.

В таких условиях неудивительно, что международные инвесторы агрессивно сокращают вложения в акции. В апреле число управляющих, в портфелях которых вес акций был ниже индикативного уровня, на 27% превышал число тех, у кого он был выше. В конце прошлого года ситуация была противоположной: оптимистов было на треть больше, чем пессимистов.

Впрочем, вывести все деньги из акций инвесторы не могут, только в фондах отслеживаемых Emerging Portfolio Fund Research такие инвестиции превышают $10 трлн. Высвобожденная ликвидность не вся уходит в наличность или защитные активы, часть перекладывается в компании, которые меньше всего пострадают от кризиса. По данным исследований BofA, инвесторы охотно покупают акции компаний здравоохранения или фармацевтики, продуктового ритейла и высокотехнологичных компаний.

Социальная ответственность или экология

Важным изменением в нынешний кризис стало увеличение популярности ответственного инвестирования. При таком подходе инвестиционные решения принимаются не только исходя из финансовых показателей компаний, но и с учетом их воздействия на окружающую среду и общество, а также качества корпоративного управления (environmental, social, governance — ESG-факторы). По данным исследования Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing, 75% инвесторов заинтересованы в ответственном инвестировании, а 40% уже инвестируют осознанно. При этом мировая динамика вовлечения в ESG-инвестиции стремительно растет, на него уже приходится более $20 трлн по всему миру. По данным BofA, в первом квартале 2020 года в биржевые фонды, использующие принцип ESG, поступило более $6 млрд, тогда как из классических фондов было выведено более $40 млрд.

Популярное перед кризисом мнение, что ESG-принципы — роскошь для «бычьих» рынков, неверно, утверждают аналитики BofA. По их словам, рынки с более высокими показателями ESG лучше чувствуют себя в настоящее время, так как «ответственные» компании лучше управляются и быстрее реагируют на потрясения. К тому же такие эмитенты менее склонны к снижению кредитного рейтинга. Управляющий директор Accent Capital Андрей Богданов отмечает, что, с одной стороны, ESG-комплаенс — это центр расходов для компании, но с другой — привлекательность таких инвестиций может быть выше, поскольку их стоимость может расти за счет учета этих факторов в оценочных мультипликаторах. «Качество корпоративного управления прямо включается в общий размер риск-премий, применяемых для вычисления требуемой доходности на инвестицию: чем выше качество управления, тем ниже риск-премия в этой части и тем выше будут оцениваться акции компании»,— поясняет Андрей Богданов.





К тому же соблюдение как минимум регуляторных экологических и трудовых норм снижает риски административных штрафов. Самыми громкими экологическими скандалами последнего десятилетия стали авария на нефтяной платформе BP в Мексиканском заливе в 2010 году и дизельный скандал Volkswagen. Кроме прямых убытков они стоили компаниям еще и десятки миллиардов долларов штрафов. «Важный аспект популярности таких инвестиций — соответствие этих принципов личным ценностям. Люди все больше думают о том, какое будущее ожидает их детей»,— отмечает начальник отдела по решениям в сфере устойчивых инвестиций в рамках подразделения по управлению активами Julius Baer Сильвия Вегманн.

Если в предыдущие годы основную роль при ESG-инвестировании отводили экологическим факторам, то сейчас на первое место вышли социальные. По мнению аналитиков BofA, хорошо выстроенная система здравоохранения, безопасность продукции наряду со стабильной кадровой политикой (в вопросах отпусков и услуг по уходу за детьми) будут стимулировать их рост во время спада. «Компании с более высоким уровнем удовлетворенности сотрудников оказались более устойчивы к рыночным спадам»,— отмечают аналитики BofA. «Социологические опросы показывают готовность значительной части населения покупать в будущем больше у той компании, которая сейчас предпринимает шаги для помощи в борьбе с пандемией»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Российский стандарт

Понятие ответственных инвестиций далеко не ново для рынка и было впервые сформулировано как организованная дисциплина в начале 1970-х в США и Великобритании. В 1971 году был создан фонд Pax World Fund, который инвестировал в различные активы исходя из принципов социальной ответственности предприятий. Дальнейшее развитие социального инвестирования привело к определению ESG-критериев для оценки отдельных компаний. Один из основополагающих документов, который лег в основу ответственного управления компаний, стало Парижское соглашение по климату.

Долгое время высокий интерес к подобным инвестициям не отмечался. По словам управляющего активами УК «Система Капитал» Константина Асатурова, на самой заре развития ответственных инвестиций инвесторы были скептически настроены к ним, только в последние 15–20 лет это направление получило широкую популярность. Многие фонды целенаправленно отказываются от инвестиций в компании, не удовлетворяющие требованиям ESG. В частности, в 2018 году датский пенсионный фонд PKA ($46 млрд в управлении) продал свои доли в 70 компаниях угольной и 35 компаниях нефтегазовой отраслей в качестве своего вклада в достижение Парижского климатического соглашения.

Россия не принимала участие в разработке правил и стандартов ответственного финансирования, но на основе мирового опыта разрабатывает национальные правила. В мае текущего года Банк России впервые установил требования для эмитентов, планирующих выпускать зеленые, социальные и инфраструктурные облигации, доходы от которых пойдут на проекты, направленные на развитие общественной жизни. Согласно документу, в решении о выпуске таких облигаций могут содержаться условие о целевом использовании средств от их размещения, описание проекта, на который пойдут средства, а также перечень внутренних документов эмитента и применяемых им процедур при отборе и оценке конкретных проектов, описание механизма контроля за целевым расходованием средств.

Первые зеленые облигации появились в России еще в прошлом году, тогда же была создана и профильная инфраструктура. 1 апреля 2019 года Московская биржа присоединилась к инициативе «Биржи за устойчивое развитие» (Sustainable Stock Exchanges, SSE), основанной в 2009 году генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Уже в августе биржа запустила секцию ценных бумаг устойчивого развития. На сегодняшний день в этом секторе торгуются пять выпусков облигаций трех эмитентов на общую сумму более 6 млрд руб. Первые российские зеленые еврооблигации в мае прошлого года разместила РЖД, объем выпуска составил €500 млн. В марте текущего компания разместила еще один выпуск таких бумаг на 250 млн швейцарских франков.





Росту популярности темы ответственного развития послужил запуск Московской биржей специальных индексов, а именно «Индекс Мосбиржи — РСПП Ответственность и открытость» и «Индекс Мосбиржи — РСПП Вектор устойчивого развития». Оба индекса используют в своих расчетах ESG-факторы для оценки весов той или иной бумаги и по сути фильтруют для инвестора наиболее подходящие активы с точки зрения соответствия этим критериям. «Если говорить про текущую структуру этих индексов, стоит отметить преобладание компаний из отраслей энергетики, металлургии и горной добычи. Из других участников индексов выделим представителей секторов телекоммуникации (АФК «Система», МТС и «Ростелеком»), транспорта («Аэрофлот») и финансов (Сбербанк)»,— отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Константин Асатуров. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал «Деньгам», что в прошлом году банк сосредоточился на продуктах для людей с инвалидностью: было сформировано предложение для клиентов с ослабленным зрением, слухом и другими особенностями. «Вторым приоритетом стала экологичность: мы существенно трансформировали наши процессы, что позволило, например, на 30% уменьшить количество бумажного документооборота»,— отметил господин Ведяхин.

Женский и другие индексы







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В таких условиях банки и управляющие компании активно предлагают продукты, отвечающие растущим потребностям клиентов. Согласно опросу “Ъ”, проведенному среди крупнейших розничных управляющих компаний и банков, концепция осознанного инвестирования есть у многих участников рынка. «Росбанк L’Hermitage Private Banking уже несколько лет развивает направление социальных инвестиций: помимо создания продуктов, основанных на принципах ESG, мы активно развиваем новое направление инвестиций с элементами благотворительности»,— рассказал старший вице-президент Росбанка Дмитрий Енуков.

Ответственные инвестиции доступны в основном в рамках доверительного управления и представляют собой портфель из акций компаний, удовлетворяющих требованиям ESG. «Эффективность таких вложений во многом зависит от качества управления, поэтому выделить вклад использования ESG-подхода в инвестиционном процессе представляется очень сложным»,— отмечает Константин Асатуров. Более широко представлены на рынке готовые стратегии пассивного управления ETF, которые следуют за неким индексом, используя ESG-критерии наряду с другими показателями. В частности, «Альфа-Капитал» предлагает клиентам стратегию доверительного управления «Альфа Зеленые инвестиции» — в ее состав входит набор иностранных ETF, часть которых дает экспозицию на компании с высокими рейтингами ESG, другая часть фокусируется на компаниях, несущих прямое позитивное воздействие на окружающую среду. При этом из числа возможных объектов инвестирования сразу исключаются инструменты компаний, занятых в спорных отраслях. «Это комплексный ценностно ориентированный продукт, позволяющий клиентам подойти осознанно к своим вложениям, не отказываясь при этом от своих финансовых целей и потенциального инвестиционного дохода»,— отмечает руководитель проектов по развитию инвестиционного бизнеса «Альфа-Капитала» Екатерина Виноградова.

Некоторые банки предлагают фонды на собственные индексы. Так, в 2019 году Sberbank Private Banking предложил стратегию на женский индекс — SPB Women Impact Europe Index. Инвестиционный индекс состоит из акций 30 европейских компаний, которые отобраны на основе собственных метрик банка, разработанных для оценки уровня гендерного баланса в компаниях. «Еще одна интересная стратегия — FoodTech Index, сформирована из акций компаний, занимающихся вопросами производства альтернативного протеина и активно развивающих новые технологии в области производства, хранения и доставки продуктов питания»,— рассказывает руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.

Инвестиции для избранных

Широкому кругу инвесторов подобные инвестиции пока недоступны да и неинтересны, так как осуществляются на продолжительные периоды — не менее трех-пяти лет. Розничный инвестор имеет более ограниченный горизонт инвестирования. Об этом косвенно свидетельствует срочность вкладов. По данным ЦБ, доминирующая доля депозитов открывается сроком до года. По словам Екатерины Виноградовой, высокосостоятельные клиенты хотят видеть немного другой уровень и формат отдачи от своих инвестиций и включают нематериальную составляющую в свою систему принятия решений. Впрочем, есть и те, кто действительно смотрит на ESG исключительно с точки зрения риск-менеджмента и повышения потенциальной доходности вложений. «Таковых на российском рынке меньшинство хотя бы потому, что сегмент для нас действительно все еще новый, интерес к нему осторожный и уровень понимания самой концепции со стороны широкого круга инвесторов пока не очень высокий»,— отмечает госпожа Виноградова.

По словам Александра Ведяхина, миллениалы в возрасте до 30 лет предпочитают именно ответственное инвестирование. «Учитывая, что принципы ESG стали использоваться в России недавно, пока рано говорить о какой-то достоверной статистике о клиентах. Мы видим рост интереса к подобным инвестициям со стороны клиентов разных возрастов и с разными размерами портфелей»,— считает Дмитрий Енуков.

Новые ценности

В ближайшие годы российский рынок достаточно быстро будет осваивать принципы ESG, и в авангарде этого направления останутся российские private-банки. «Очевидно, что команды этих банков должны приложить необходимые усилия и донести до своих клиентов преимущества использования принципов ESG. На фоне низких ставок во всех основных валютах применение принципов ESG дает банкам возможность по-новому выстроить диалог с клиентами при формировании портфелей»,— считает Дмитрий Енуков.

Поэтому инвесторам стоит ожидать появления новых стратегий в области ответственного инвестирования. По данным опроса участников рынка, в течение года многие банки планируют существенно расширить перечень таких инвестиционных решений. По словам Евгении Тюриковой, в планах Sberbank Private Banking до конца года выпуск еще как минимум двух стратегий ESG. «В текущем году в системе инвестиционного консультирования появится ESG-скоринг, который будет использоваться при оценке привлекательности инвестиционных инструментов наравне с общепринятыми финансовыми показателями, такими как ROE или ROA»,— поделилась планами госпожа Тюрикова.





Управляющие компании также будут активности популяризировать ответственное инвестирования среди Россиян. Так, 20 мае ВТБ Капитал Инвестиции объявил о запуске первых в России розничных ПИФов ответственного инвестирования. Клиентам предложено два фонда «ВТБ — Фонд Акций.Ответственные инвестиции» и «ВТБ – Фонд Облигаций. Ответственные инвестиции». Они ориентированы на инвестиции в ценные бумаги (акции, облигации) российских компаний, удовлетворяющих критериям ESG. По словам главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами Владимира Потапова, фонды предполагают активное управление средствами, а значит будут учитывать не только меняющиеся макроэкономические процессы в России и мире, но и скорость интеграции экологических, социальных и управленческих факторов в производственные процессы российских компаний. «Мы видит, что инвесторам важно, чтобы инвестиции не просто работали, а работали на благо всего общества», — отметил Владимир Потапов.

Важность развития подобных инструментов не только в том, что они отвечают интересам нового поколения инвесторов на российском рынке, но и в стимулировании их конкурентов к усилению своей прозрачности и большим инвестициям в экологию и социальный капитал. «В будущем подобные факторы будут играть все большую роль при выборе объектов инвестирования не только для профессиональных управляющих, но и для частных инвесторов. В этом плане российский финансовый рынок хорошо перенимает западные модели развития, что, по нашему мнению, будет широко приветствоваться в широком инвестиционном сообществе»,— отмечает Константин Асатуров.

Василий Синяев

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