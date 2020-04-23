Приложение — Коммерсантъ Деньги (126440)

Распространение пандемии коронавируса за пределами Китая вынудило международных инвесторов выводить деньги с рынков развивающихся стран. По данным Emerging Portfolio Fund Research, за минувший месяц инвесторы забрали из фондов развивающихся стран $4,7 млрд. Оттоки наблюдаются и с рынков развитых стран, которые стали новыми центрами распространения вируса. Не удержались в стороне и российские фонды, потерявшие за месяц $126 млн. Робкий оптимизм вселяют инвесторам беспрецедентные меры поддержки, объявленные центральными банками развитых стран, которые призваны смягчить последствия коронавируса для экономик.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют о продолжающемся бегстве международных инвесторов из активов развивающихся стран. По оценке «Денег», основанной на отчетах Bank of America и BCS Global Markets (учитывающих данные EPFR), по итогам четырех недель, завершившихся 7 апреля, фонды emerging markets потеряли почти $4,7 млрд. Месяцем ранее клиенты вывели из таких фондов $7,1 млн. Непрерывный отток инвестиций продолжается третий месяц подряд. За это время инвесторы забрали почти $17 млрд.

Изоляция инвестиций

Бегство инвесторов с рынков развивающихся стран происходит на фоне стремительного роста числа зараженных коронавирусом. За минувший месяц число зараженных выросло в мире в десять раз и 15 апреля почти достигло 2 млн человек. В таких условиях правительства большинства стран приняли жесткие меры по ограничению распространения вируса, люди ушли в изоляцию, производства по всему миру приостанавливают работу. Это грозит мировой экономике рецессией. По оценке аналитиков Bank of America, по итогам 2020 года мировая экономика сократится на 2,7%, хотя еще в марте аналитики ожидали роста на 0,3%. При этом аналитики банка прогнозируют, что экономика еврозоны рухнет на 7,6%, в США может произойти падение на 6%.

Ситуация с распространением коронавируса пугает инвесторов. По данным мартовского опроса международных управляющих Bank of America Merrill Lynch, число опрошенных, уверенных в том, что в течение ближайших 12 месяцев мировую экономику постигнет рецессия на 49% (то есть в 1,5 раза), превысило число тех, кто настроен более оптимистично. В феврале на 18% было больше оптимистов. Столь резкого ухудшения настроений не наблюдалось ни разу за все время проведения данного опороса (с 1994 года). «Именно во второй половине марта, когда стали ясны масштабы «социального дистанцирования» стран, закрывающих границы и практически повсеместно объявляющих все новые и новые карантинные меры, ожидания инвесторов относительно текущего кризиса сильно изменились в худшую сторону»,— отмечает руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

Нефть уронила рублевые активы

Не удержались в стороне от общей тенденции и российские фонды, которых до последнего времени общий тренд не касался. По данным EPFR, за минувшие четыре недели международные инвесторы вывели из фондов, инвестиционная декларация которых ориентирована на российский рынок акций, $126 млн. Месяцем ранее был положительный результат — приток в размере $9 млн.

Пик продаж пришелся на вторую декаду марта и был спровоцирован провалом в переговорах ОПЕК+. Несмотря на ожидания рынка, а также падение спроса на нефть из-за коронавируса, 6 марта Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться относительно расширения и продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. Более того, стороны объявили о планах увеличить объемы добычи, помимо этого Саудовская Аравия объявила о значительном снижении официальных цен продажи. Объявление торговой войны в сочетании со снижением потребительской активности в мире привело к обвалу на рынке нефти и распродаже рублевых активов. По данным EPFR за неделю, закончившуюся 18 марта, иностранные инвесторы забрали из российских фондов акций почти $240 млн, максимум с августа прошлого года.

Распродажа рублевых активов была агрессивной, но недолгой. С конца марта международные инвесторы возобновили робкие покупки российских акций, но этих привлечений оказалось недостаточно, чтобы переломить негатив предшествующих недель. По оценке «Денег», с 26 марта по 8 апреля в российские фонды было инвестировано свыше $110 млн. Улучшению настроений на российском рынке способствовали обещания президента США Дональда Трампа, что Россия и Саудовская Аравия могут стать участниками соглашения о снижении производства на 10 млн баррелей в день. 10 апреля стороны договорились о беспрецедентном снижении добычи нефти. В таких условиях цены на нефть поднялись выше уровня $30 за баррель.

Китайский противовирус

Исключением из общей картины, наблюдающейся на рынках развивающихся стран, выделялись фонды Китая и Бразилии. За минувший месяц международные инвесторы вложили в них $8,3 млрд и $360 млн соответственно.

«Выбор Китая очевиден. Это первая страна, победившая коронавирус и уже начавшая восстанавливать свою экономику, причем довольно стремительно»,— отмечает Татьяна Симонова. Согласно официальным сообщениям, более 93% предприятий провинции Хубэй, которая стала очагом эпидемии коронавируса, уже возобновили работу. На рабочие места вернулись 46,95 млн человек, что составляет 66,3% от общего числа занятых. В городе Ухань, который стал очагом распространения COVID-19, работу восстановили 85,4% предприятий, на рабочие места вернулись 40,4% сотрудников. В таких условиях индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта. Аналитики ожидали повышения показателя, но до 51,5 пункта.





Интерес к Бразилии поддерживают относительно невысокие масштабы зараженных в стране. По данным министерства здравоохранения страны, количество заболевших коронавирусом 15 апреля превысило 25 тыс. «Страна имеет одну из наиболее диверсифицированных экономик среди стран БРИКС — это привлекает инвесторов»,— отмечает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Развитые экономики

Беспокойство аналитиков относительно последствий эпидемии коронавируса для мировой экономики негативно влияет не только на фонды развивающихся, но и на фонды развитых стран. Суммарный отток с фондовых рынков developed markets в минувшем месяце составил более $17,7 млрд, что всего на 15% меньше вывода, зафиксированного месяцем ранее.

Как и в случае с российскими фондами, продажи фондов развитых стран продолжались не весь месяц. Основное бегство инвесторов произошло в первые две недели месяца, когда центр эпидемии сместился из Европы в США. За это время фонды потеряли более $44 млрд, а индексы испытали одно из сильнейших падений.

Масштабы провала на рынках ведущих развитых стран были настолько пугающие, что центральные банки и правительства этих стран начали заливать рынки деньгами. В марте ФРС США объявила о неограниченной покупке облигаций, а также запустила два новых инструмента для поддержки корпоративного сектора с рейтингом инвестиционного уровня. Дополнительный пакет стимулов в размере $2 трлн объявил Конгресс США. Масштабные программы количественного смягчения объявили Европейский ЦБ, Банк Японии и другие регуляторы.

Беспрецедентные масштабы поддержки были позитивно расценены международными инвесторами, поэтому в последние две недели они вернули в фонды развивающихся стран более $26 млрд. По словам аналитика по международным рынкам General Invest Михаила Смирнова, аппетит к риску был поддержан признаками, что в апреле пик COVID-19 в Старом Свете может быть уже пройден. Таким образом, инвесторы получили лишний аргумент в пользу того, что COVID-19 в других странах может протекать по сценарию, схожему с Китаем,— активный рост болезни первые два месяца и спад. «Этот оптимизм оказал поддержку рынкам»,— отмечает господин Смирнов.

Прогнозы

Относительно дальнейшей перспективы аналитики и управляющие высказываются очень осторожно. Ключевым фактором, за которым будут следить инвесторы, останутся темпы распространения коронавируса в США и Европе. «Коронавирус еще не достиг своего пика в крупнейшей экономике мира — США, поэтому текущая стабилизация рынков все еще может являться неустойчивой»,— считает Михаил Смирнов. По словам Сергея Суверова, дальнейшее распространение пандемии как в мире, так и в России будет означать продление карантинных мер с разрушительным эффектом для деловой активности.

В случае если пандемия пойдет на спад, то с учетом объявленных финансовых стимулов экономики могут быстро восстановиться. По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, у рынка остаются надежды на быстрый выход из кризиса. «Пик заболеваемости в США пройдет в конце апреля — в начале мая, поэтому программа помощи будет способствовать бурному восстановлению экономики, что поспособствует покупкам»,— отмечает Георгий Ващенко. «Учитывая, что исторически финансовые рынки реагируют на стимулы быстрее, чем реальная экономика, можно предположить, что рынки покажут более динамичное восстановление по мере того, как станет очевидно, что пик пандемии пройден»,— отмечает Михаил Смирнов.

В случае фундаментального улучшения внешней конъюнктуры российские фонды имеют все шансы выйти в число лидеров по привлечению инвестиций. «После значительного снижения стоимости акций дивидендная доходность большей части российского рынка составляет 7–8%, что с учетом значительного потенциала роста будет определять выбор нерезидентов в пользу акций»,— отмечает заместитель начальника управления инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Ярослав Калугин.

Василий Синяев

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