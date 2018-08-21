Приключения гривны за время существования Украины

Александр Охрименко, «Корреспондент»

21.08.2018 11:21

​За 27 лет независимости Украины гривна прошла долгий путь: от курса доллара по 2 и до 28.

Появление государства Украина в 1991 году ознаменовалось появление купоно-карбованцев. Это были неполноценные деньги, а временные расчетные денежные единицы, которые планировалось заменить уже полноценными деньгами в 1993 году. Но гиперинфляции и разного рода катаклизмы позволили запустить первые украинские деньги – гривну только в сентябре 1996 года. Тогда был произведен обмен 100 000 купоно-карбованцев на 1 грн и курс доллар/гривна был установлен на уровне 1,7 грн.

С этого и начинается история украинской гривны, которая тогда действительно дала очень положительный эффект для роста экономики. Именно в 1996-1997 годы украинцы впервые начали покупать новые автомобили, недвижимость, ездить за границу на отдых, а не для шопинга. В это время зарплата в Украине с учетом «конверта» выросла до 150 долларов после 10 долларов, которая была в начале существования Украины. Но грянул кризис 1998 года и гривна обвалилась.

Во многом кризис 1998 года был экспортирован в Украину из России. Тогда украинская экономика очень сильно зависела от России и ее дефолт (в августе 1998 года правительство отказалось погашать государственные ценные бумаги) спровоцировал обвал гривны в Украине до уровня около 4 грн за доллар. Но уже в 2000 году кризис в Украине пошел на убыль и 2001 год можно по праву считать годом экономического подъема и роста. За период с 2001 по 2005 года курс доллар/гривна был действительно гибким и рыночным. Гривна девальвировала и ревальвировала, но это не было резко и активно, в результате, бизнес мог спокойно развиваться. Начала расти заработная плата и уже зарплата 200 долларов стали считать низкой. Фактически до конца 2004 года курс доллар/гривна был на уровне 5,35 грн. В целом вполне рыночный курс, если учесть, что это в целом устраивало и валютных барыг, и простых украинцев. Именно в 2002 году начался в Украине первый ипотечный бум, когда население начало активно скупать недвижимость во многом используя ту валюту, которую они скупили раньше. Уже наличные доллары, как средство сбережения денег начали терять популярность и их место начала занимать недвижимость. Поэтому и рост цен на недвижимость тогда была очень резкой.

Начиная с 2005 года в Украину был установлен фиксированный курс доллара на уровне 5,05 грн за доллар, просуществоваший до 2008 года. И во многом фиксированный курс доллара привел к тому, что население все больше и больше начало избавляться от долларов и размещать деньги в банках на депозитах. Тогда впервые за всю историю Украину депозиты населения начали измеряться сначала десятками, а потом сотнями миллиардов гривен, и они стали главным источником пассивов банков.

Обвал гривны в сентябре 2008 года можно было избежать, если бы НБУ вовремя вышел бы с валютными интервенциями. Но НБУ этого не сделал и весь сентябрь наотрез отказывался выходить из валютных интервенций, хотя тогда золотовалютные резервы были около 35 млрд. долл. Но, когда обвал гривны в октябре 2008 года уже вышел из-под контроля НБУ только за один октябрь месяц потратил на валютные интервенции 10 млрд. долл. но девальвацию уже не смог остановить. В конечном итоге, курс доллар/гривна вырос с начала до 7,7 грн, а потом 8 грн. И начиная с 2010 года опять в Украине появился гибкий курс гривны. За период с 2010 под 2013 года гривна и девальвировали и ревальвировала, но самое главное, была относительно стабильной, что всегда хорошо для экономики Украины. Именно в это время средняя зарплата в Украине достигла 500 долларов, если считать с «конвертом» и была надежда, что скоро будет 600 и 700 долларов, что выглядело вполне реально. Так как стабильный или относительно стабильный курс гривны и стимулирует экспорт Украины и сдерживает инфляцию и дает возможность бизнесе развиваться и создавать новые рабочие места и платить хорошую зарплату.

Майдан и последующий кризис обвали гривну в 3 раза. По сравнению с кризисом 2008 года кризис 2014-2015 годов оказался более разрушительным и страшным. Курс доллара взлетел выше 35 грн за доллар и уже пугали курсом в 50 грн, но весной 2015 года НБУ наконец сделал то, что должен был сделать еще в 2014 году и началась медленная ревальвация гривны и восстановления экономики Украины и ее финансового сектора. Может, поэтому, когда в 2016 году гривна существенно не девальвировала, а колебалась возле отметки в 25 грн, мало кто хотел в это верить. Слишком большие были страхи после обвала гривны. Но кризисы вечно не бывают и действительно курс гривны в 2016-2017 году стабилизировался и уже казалось, что можно вернуться к временам относительно стабильного курс гривны. В 2016 и 2017 годах девальвация гривны не превышала 2% за год это и есть идеальная модель, когда есть небольшая девальвация, чередующаяся с ревальвацией. Но в 2018 году судьба опять внесла новое испытание для украинской гривны.

В начале 2018 года курс доллар/гривна был на уровне 28 грн, что было связано с необходимостью заплатить по внешним долгам правительства, но потому курс гривны ревальвировал до уровня 26 грн и можно было бы без особых проблем и катаклизмов завершить год на уровне 28 грн. Но НБУ решил играть с гривной. В начале он разрешил банкам больше покупать валюты для своих операций, увеличив норматив в 5 раз. Потом вместе с Минфином начал скупать валюту на межбанке, чтобы потом госбанки могли покупать валютные гособлигации Минфина Украины. И под конец совершенно непрофессионально начал проводить валютные интервенции. Как результат, НБУ уже потратил на межбанке около полмиллиарда долларов для валютных интервенций, а девальвацию не смог остановить. Если бы он не совершал этих ошибок, то можно было бы за счет продажи всего 200 млн. долл ликвидировать риск девальвации. А теперь уже нужны будут миллиарды, чтобы спасти гривну. Поэтому можно делать разные прогнозы, каким курс гривны будет в конце 2018 года. Понятно одно, что НБУ не умеет грамотно управлять и влиять курсом гривны и поэтому девальвация продолжается, вместо того чтобы была ревальвация гривны.





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