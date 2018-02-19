Приходько расплакалась из-за того, что ее обманом вынудили рекламировать Порошенко

Певица Анастасия Приходько заявила, что ее обманом сняли в рекламном ролике президента Украины Петра Порошенко, пообещав, что это будет лишь социальное видео

Об этом говорится в заявлении певицы которое она сделал на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

Как рассказала Приходько, ей позвонил министр культуры Евгений Нищук и попросил сняться в социальном ролике в поддержку украинской культуры, на что она дала согласие. Однако впоследствии ролик с ее словами был обнародован на YouTube-канале и сайте отдела информационной политики Волынской ОГА под названием «Идем вперед. Петр Порошенко».

«Я не давала согласия участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко. Мое имя жестко и подло использовали в своих политических играх. Это очень унизительно. Это очень отвратительный поступок», — заявила Приходько со слезами на глазах.

Певица потребовала удалить это видео или вырезать из него ее слова. В настоящее время видео уже удалено.

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