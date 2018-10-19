Приговор Украине: Тимошенко разнесла «дембельский» бюджет Гройсмана

Главный кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко презентовала свою программу «Новый курс Украины» более чем сотне местных и европейских экономистов. Она предложила всем экспертам вносить в нее коррективы посредством специальной электронной платформы. А также подвергла ураганной критике действующую власть и пообещала, что «после ее смены экономика Украины будет расти на 7% в год».

Корреспондент Федерального агентства новостей с любопытством посмотрел на шоу, устроенное лидером партии «Батькивщина».

Встреча Тимошенко с экономистами была назначена в двух шагах от знаковых для Киева достопримечательностей — аккурат между Десятинным храмом (который уже несколько раз пытались поджечь местные радикалы) и Андреевской церковью (на днях переданной президентом Украины Петром Порошенко Константинопольскому патриархату). Тем самым кандидат в президенты невольно обозначила «болевые точки» своего противостояния с Порошенко и его командой.

Когда корреспондент ФАН подошел к бизнес-центру, где была назначена презентация «Нового курса», то увидел длинную очередь из студентов, тянущуюся ко входу. Невольно подумалось: «Неужели программа Тимошенко вызвала такой ажиотаж среди молодежи?» Но на деле все оказалось проще — в этот день двумя этажами ниже проходила студенческая ярмарка вакансий. Лидер же «Батькивщины» выбрала для себя самый верхний этаж БЦ «Десятинной, 12», из окон которого виден весь Киев.

В первую очередь Тимошенко заявила экономистам — ее программа «Новый курс Украины» необходима стране «из-за неэффективных шагов и имитации реформ со стороны действующей власти».

«Сегодня меня многие спрашивают — нужен ли нам «Новый экономический курс», если в стране проведено 144 реформы и уже 4 года действует «Стратегия-2020» по развитию экономики? Однозначно да! После всех этих 144 реформ и всех этих стратегий Украина стала жить гораздо хуже!» — заявила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, реформы, которые уже давно проводит на Украине команда Порошенко — Гройсмана, только усугубляют экономическую стагнацию в стране.

«У нас за последние четыре года в 1,6 раза уменьшился ВВП! У нас уровень жизни людей упал в 1,4 раза в денежном измерении! Инфляция захлестнула сегодня каждую семью! Мы вошли в десятку самых бедных стран мира по оценкам агентства «Блумберг»! Это тупик! — сообщила экспертам Тимошенко. — Чтобы прекратить эту стагнацию и разрушение, нам нужно в корне изменить курс экономического развития.

Нам нужен «Новый курс», который сможет заменить устаревшую, отсталую экономику на «экономику инновационного развития», способную поднять Украину. Если после смены власти мы проведем все предложенные мной реформы, то уже через два-три года экономика Украины начнет расти на 7% в год!» — неожиданно пообещала Тимошенко.

Эксперты слушали ее внимательно, но без эмоций — в конце концов, те ужасы, которые рисовала перед ними политик, и без нее им прекрасно знакомы. Чтобы усилить пиар-эффект от своей речи, лидер «Батькивщины» обратилась к принятому на днях Радой за основу бюджету Украины. По ее словам, «представленный правительством премьер-министра Владимира Гройсмана бюджет-2019 — это бюджет разрушения экономики».

«Он предусматривает повышение тарифов и замораживание минимальных зарплат и пенсий, что приведет к тотальному обеднению людей и уничтожению среднего класса. Впервые в истории Украины зарплаты и пенсии равны 43% от прожиточного уровня! Это бюджет тотальной бедности! И это сохранение сокрушительной для украинцев тарифной политики — они [тарифы] растут на 23% в год! Это коррупционный и разрушительный «дембельский бюджет» уходящей власти», — заявила Тимошенко.

По словам лидера «Батькивщины», предусмотренные сметой минимальные зарплаты и пенсии в долларовом исчислении в 1,7 раза меньше, чем были в начале 2014-го. А финансирование здравоохранения кабинет Гройсмана урезал в 1,6 раза. Тимошенко подчеркнула: на обслуживание и погашение госдолга, «сформированного коррупционным окружением власти», будет направлено 419 млрд гривен — на 115 млрд больше, чем в 2018-м. Также, по мнению Тимошенко, «недопустимо, что бюджет-2019 создан на старой налоговой базе, со ставками вдвое выше, чем в развитых странах, что существенно тормозит развитие экономики».

«Этот бюджет, по сути, — приговор Украине. Если депутаты рискнут принять его во втором чтении, то продолжат все негативные тенденции — падение экономики, массовую эмиграцию украинцев за рубеж, разрушение среднего класса», — сообщила она.

Тимошенко заявила — задачей власти, «которая заботится о людях», будет повышение минимальных зарплат и пенсий, снижение вдвое тарифов на ЖКХ и уменьшение налогов для бизнеса.

«Нужно, чтобы экономика развивалась, а украинские семьи не тратили свои доходы только на газ и электричество, — заявила Тимошенко. — Сразу после выборов «бюджет разрушения» будет изменен на «бюджет развития страны и улучшения благосостояния граждан».

Кроме того, политик напомнила, что ее фракция «Батькивщина» уже сейчас борется с «разрушительной» политикой властей. На днях Тимошенко действительно призвала Верховную раду проголосовать за три моратория, которые законодательно запретят повышать тарифы на тепло, «теневым» способом приватизировать 49% украинской ГТС и продажу сельскохозугодий. По ее словам, «то, что Порошенко готовится повысить тарифы на тепло для населения на 23%, — это его последний выстрел в собственный народ». Впрочем, ни один из этих мораториев Рада принимать не собирается.

В целом выступление лидера «Батькивщины» сводилось к фразе «за все хорошее против всего плохого» (олицетворяемого Порошенко). В финале Тимошенко предложила экономистам, экспертам и аналитикам «вне зависимости от партийной принадлежности» поучаствовать в совершенствовании ее программы «Новый курс». Она сообщила: ее команда уже создала в Интернете электронную платформу, посредством которой все присутствующие смогут вносить свои предложения по совершенствованию экономики Украины.

«Мы учтем все разумные пожелания, а наша программа тем самым получит позитивную синергию общественного участия!» — довольно сообщила Тимошенко.

При этом многие эксперты смотрели на политика скептически — ведь ее предложение звучало как «давайте сварим ваше мясо в нашем супе».

По наблюдениям корреспондента ФАН, будучи еще только кандидатом в президенты, Юлия Тимошенко предпочитает вести себя так, словно выборы уже позади и она вовсю готовится к инаугурации. Увы, по данным социологов, поводов для этого у нее сегодня куда меньше, чем в июне — июле 2018-го. Тогда ее президентский рейтинг достигал 18-20%. За август — сентябрь Юлия Владимировна успела отметиться громкими заявлениями о «необходимости дальнейшего движения Украины в НАТО и ЕС», а также о своей полной поддержке предоставления стране томоса (то есть, проще говоря, церковного раскола).

Увлекшись ура-патриотической риторикой, Тимошенко, видимо, забыла, что ее главный козырь — быть антиподом Порошенко. Поддержав основные тренды нынешней власти, лидер «Батькивщины» тут же потеряла поддержку пророссийского электората — и ее рейтинг рухнул до 11-11,5%. Сегодня, собирая «под себя» лучшие экономические умы, Тимошенко пытается заручиться поддержкой интеллектуальной элиты Украины.

А заодно показать, что готова строить диалог с ней на принципах открытости — совсем как в Европе. Однако решать судьбу президентства Тимошенко будет не элита, а простые украинцы. Которые не слишком сильны в экономических терминах, но зато точно не хотят себе будущего президента, хоть в чем-то похожего на Петра Порошенко.

Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН

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