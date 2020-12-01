Причины для введения локдауна в Украине – полный перечень, почему они изменяются, заявления Кабмина и Офиса президента

Изначально сообщалось, что жесткий карантин в стране будет введен при 9,5 тыс. больных в сутки, однако сейчас озвучиваются совершенно другие цифры

5 канал

В Украине в связи с напряженной ситуацией с заболеваемостью коронавирусной инфекцией рассматриваются различные варианты ужесточения карантина, в том числе полный локдаун. Когда он может быть введен и в каком именно формате – точно неизвестно.

Немного ясности внесли СМИ, сообщив вчера, что правительство собирается ввести локдаун с 23 декабря по 15 января, однако впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов опроверг эту информацию.

Глава Минздрава также пояснил, что основным фактором усиления карантинных мероприятий является показатель нагрузки на медицинскую систему, в частности ее способность оказать медицинскую помощь всем без исключения.

Также, по его словам, если в течение декабря суточная заболеваемость коронавирусом в Украине достигнет 25-35 тыс. человек, – это станет основанием для решения о локдауне.

Изначально и в Минздраве, и в Офисе президента озвучивали совершенно другие цифры, при которых медицинская система не выдержит нагрузки и произойдет ее коллапс. Как и почему изменились эти показатели – читайте далее.

От 9,5 до 35 тыс. Критическое число ежедневных заражений

9,5 тысяч

Полтора месяца назад, в период, когда средний суточный прирост заболевших в стране составлял около 4 тыс., президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневный показатель в 9,5 тыс. больных повлечет за собой введение жесткого карантина.

Владимир Зеленский Офис президента Украины

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тыс. ежедневных заражений. Если у нас будет больше 9,5 тыс. инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены ввести жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», — отметил глава государства.

15 тысяч

Несколько дней спустя, 22 октября, президент заявил, что медицинская система сможет выдержать около 15 тыс. новых инфицированных в сутки, а не 9,5 тыс., как считалось до этого.

«Месяц назад мы считали, что при 9,5 тыс. заболевших в день наша медицинская система остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков… На сегодняшний день министр Степанов прав, что при 15 тыс. мы можем ввести локдаун», — сказал Зеленский.

По его словам, критерии оценки числа ежедневных заражений, по результатам которой государство будет вынуждено прибегнуть к жесткому карантину, изменяются в зависимости от готовности медицинских учреждений.

Также одним из определяющих факторов в этом вопросе глава государства назвал наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным Covid-19. Их число пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов, однако «этот ресурс не безграничен».

20 тысяч

Примерно в то же время, когда президент назвал показатель в 15 тыс. критическим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ресурсы ведомства здравоохранения исчерпаются при 20 тыс. больных ежедневно.

Министр здравоохранения Максим Степанов Минздрав Украины

«Когда ежедневное количество случаев будет около 20 тыс. больных, мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медпомощи», — анонсировал Степанов.

Если ситуация с заболеваемостью дойдет до введения протокола медсортировки, который предусматривает предоставление медицинской помощи пациенту, у которого больше шансов на выздоровление, то в Украине могут ввести полный локдаун.

«Полный локдаун возможен, если, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки – это локдаун системы здравоохранения и это автоматически локдаун страны, когда врач должен выбирать, кого спасать, а кого – нет», — отметил в эфире программы «Право на владу» глава комитета парламента по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

30 тысяч

Полторы недели назад Степанов заявил, что при соотношении количества инфицированных и госпитализированных, которое наблюдалось на то время, полный локдаун возможен при 30 тыс. новых больных Covid-19 в сутки.

«Для нас главное – это число госпитализированных. Если говорить о проценте зараженных, попадающих в больницу, я думаю, что это (произойдет локдаун медицинской системы, — ред.) уже порядка больше 30 тыс. в сутки в определенный период, тогда это может вызвать серьезные проблемы с нагрузкой на медицинскую систему», — отметил министр.

25-35 тысяч

Пока что последний озвученный порог, после пересечения которого точно можно ожидать решения о локдауне, установлен на уровне 25-35 тыс. заболевших в сутки.

«От 25 до 35 тыс. больных в сутки может дать рост количества госпитализированных, и мы будем иметь основания предложить введение жесткого карантина», — констатировал Степанов.

По его словам, такое число заболевших в Украине прогнозировалось на 1 декабря, однако, к счастью, этого не произошло. Тем не менее в Минздраве допустили возможность подобного роста количества инфицированных в течение месяца.

Почему эти цифры изменились?

Параллельно с ухудшением эпидемиологической ситуации Минздрав продолжал разворачивать и увеличивать число коек для больных Covid-19.

Открытый источник

На конец ноября в Украине было оборудовано почти 56 тыс. койко-мест для инфицированных коронавирусом, из которых заполнены были лишь 49,9%. Для сравнения, в середине октября Зеленский отмечал, что в ряде регионов загруженность коек составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%.

«Сейчас у нас по стране неоднородная ситуация. Есть регионы, где больше нагрузка, есть – где меньше. Но все равно есть определенный рост по всей территории страны. Добавляются койко-места, кислород, эта работа продолжается…», — добавил Степанов.

Виктор Ляшко Из открытых источников

В начале прошлого месяца, когда Украина перешла на второй этап реагирования на коронавирусную инфекцию, главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал, что количество коек для больных Covid-19 в стране планируют увеличить до 80 тыс. Большую часть из них обещают обеспечить кислородом.

Степанов накануне в интервью «24 каналу» отметил, что в ведомстве нашли возможности при необходимости увеличить число койко-мест для больных коронавирусом до 90 тысяч.





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