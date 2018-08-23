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Причин для спада в 2019 году становится все больше

Мировая экономика 23 Авг 2018
Причин для спада в 2019 году становится все больше
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В России ожидается сокращение спроса, рост налогов, тарифов и цен


экономика, экспорт, налоги, цены, тарифы, торговые войны, сша, китай

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает усиления оттока капитала из РФ.
Фото РИА Новости


Угроза нового экономического спада становится для РФ все более реальной. Торговые войны тормозят глобальную экономику и явно ухудшают условия для российского экспорта. Внутри страны ожидается сокращение спроса, рост налогов, тарифов и цен. А факторов для роста экономики РФ становится все меньше – к ним можно отнести ослабление ограничений на добычу нефти и госфинансирование инфраструктурных проектов. В связи с этим часть экспертов оценивают вероятность начала новой рецессии на уровне от 25 до 40%, а другие называют ее «очень высокой». Минэкономразвития обещает представить новый официальный прогноз в конце августа – начале сентября.


Торговые противоречия США и Китая, вероятно, усилятся в текущем году и ослабят рост мировой экономики в 2019 году, говорится в ежеквартальном прогнозе по мировой экономике рейтингового агентства Moody’s Investors Service. «Мы предполагаем, что будет больше ограничений на приобретение китайской стороной фирм в США и Европе, а наш текущий базовый сценарий предполагает, что администрация США будет продолжать вводить некоторые из предлагаемых ограничений на импорт из Китая», – приводится в сообщении агентства мнение эксперта Moody’s Елены Дуггар. Moody’s прогнозирует, что импортные пошлины США приведут к тому, что реальный рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 0,3–0,5 процентного пункта. Ранее о торможении глобальной экономики из-за торговых войн предупреждала и глава МВФ Кристин Лагард. По ее словам, торговые ограничения, которые ввели США в отношении России и Китая, могут в худшем варианте снизить мировой ВВП на 1,5% (см. «НГ» от 21.07.18).


Замедление мировой экономики и экономики Китая – это негативный фактор для российского нефтяного экспорта в КНР. Правда, есть и некоторые позитивные надежды на будущее нефтяных продаж. Жесткие ограничения на объемы добычи нефти для РФ в рамках соглашения ОПЕК+ значительно ослабевают (см. «НГ» от 02.07.18). После ослабления условий пакта Минэнерго РФ повысило прогноз производства сырья в 2018 году на 3,5 млн т до 551 млн т по сравнению с 547 млн т, добытыми в 2017-м. Предварительный план на 2019 год – 555 млн т с оговоркой, что все будет зависеть от динамики рынка, напоминает Reuters.


Но перевесит ли этот потенциальный фактор ускорения многочисленный список причин для торможения экономики? Опрошенные НГ эксперты оценивают вероятность падения ВВП в 2019 году как весьма существенную. Так, главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров называет цифру 25–30%. А главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов оценивает вероятность спада ВВП в 2019 году в 40%. Начальник аналитического отдела компании «Русс-инвест» Дмитрий Беденков считает, что вероятность спада в следующем году меньше 30%. Но есть и те, кто оценивает перспективы более пессимистично. «Перспективы роста экономики в 2019 году значительно уступают перспективам торможения. Я бы оценил их как 70 на 30», – считает аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.


«Вероятность спада ВВП в 2019 году мне кажется достаточно высокой», – говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Определяющим фактором, по его словам, будет цена на нефть и жесткость санкций. «Если санкции останутся примерно на нынешнем уровне, то даже при небольшом росте нефтяных цен мы увидим пусть умеренный, но рост. Но если санкции заметно усилятся, а нефть останется на нынешнем уровне или даже подешевеет, то российская экономика отреагирует адекватно», – прогнозирует эксперт.


К основным факторам торможения эксперты относят сокращение спроса, усиление санкций, рост инфляции, удорожание кредита и сокращение частных инвестиций, а также возможное усиление оттока капитала. При этом отток капитала уже усиливается. В четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, «что в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее». По предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе–июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 млрд долл.


«Из факторов торможения экономики можно назвать прежде всего повышение НДС. Рост фискальной нагрузки всегда ведет к торможению экономики», – отмечает Хестанов. «Опасность представляют внешние риски и ошибки во внутренней экономической политике. Глобальная экономика от синхронного роста может перейти к синхронному спаду. Первые кризисные элементы мы уже наблюдаем – это девальвация валют стран с развивающейся экономикой. Если этот тренд перерастет в финансовый кризис, то глобальная экономическая ситуация изменится радикально. Начнется спад, что неизбежно повлияет на сырьевые цены, а следовательно, и на российскую экономику», – предупреждает Олег Богданов. Среди факторов торможения Дмитрий Беденков называет и «ухудшение финансовой устойчивости банковской системы».


Но шансы избежать спада сохраняются, поскольку у РФ остаются и факторы ускорения экономики. Среди них эксперты называют новые национальные проекты Кремля (прежде всего инфраструктурные), а также сохранение комфортных цен на нефть. «Единственным фактором ускорения российской экономики будет рост цены на нефть», – считает Сергей Хестанов. Если начнется госфинансирование инфраструктурных проектов, то рост экономики может удержаться в районе 1,5–2%, говорит Олег Богданов.


«Наиболее значимые факторы роста – это государственные инфраструктурные проекты и проекты международной кооперации в рамках стран БРИКС и ЕврАзЭС», – отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. «Ослабление курса рубля повышает конкурентоспособность отечественных товаров», – добавляет Дмитрий Беденков. «Ускорению экономического роста способствует искусственное ослабление курса рубля, которое происходит и будет, очевидно, происходить дальше в 2019 году благодаря скупке валюты с рынка Минфином РФ», – соглашается вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.


Минэкономразвития работает над проектом прогноза на период до 2024 года, данные будут представлены в правительство РФ в конце августа – начале сентября, сообщили в ведомстве Максима Орешкина.




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