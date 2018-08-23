Причин для спада в 2019 году становится все больше

В России ожидается сокращение спроса, рост налогов, тарифов и цен







Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ожидает усиления оттока капитала из РФ.

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Угроза нового экономического спада становится для РФ все более реальной. Торговые войны тормозят глобальную экономику и явно ухудшают условия для российского экспорта. Внутри страны ожидается сокращение спроса, рост налогов, тарифов и цен. А факторов для роста экономики РФ становится все меньше – к ним можно отнести ослабление ограничений на добычу нефти и госфинансирование инфраструктурных проектов. В связи с этим часть экспертов оценивают вероятность начала новой рецессии на уровне от 25 до 40%, а другие называют ее «очень высокой». Минэкономразвития обещает представить новый официальный прогноз в конце августа – начале сентября.





Торговые противоречия США и Китая, вероятно, усилятся в текущем году и ослабят рост мировой экономики в 2019 году, говорится в ежеквартальном прогнозе по мировой экономике рейтингового агентства Moody’s Investors Service. «Мы предполагаем, что будет больше ограничений на приобретение китайской стороной фирм в США и Европе, а наш текущий базовый сценарий предполагает, что администрация США будет продолжать вводить некоторые из предлагаемых ограничений на импорт из Китая», – приводится в сообщении агентства мнение эксперта Moody’s Елены Дуггар. Moody’s прогнозирует, что импортные пошлины США приведут к тому, что реальный рост ВВП Китая в 2019 году замедлится на 0,3–0,5 процентного пункта. Ранее о торможении глобальной экономики из-за торговых войн предупреждала и глава МВФ Кристин Лагард. По ее словам, торговые ограничения, которые ввели США в отношении России и Китая, могут в худшем варианте снизить мировой ВВП на 1,5% (см. «НГ» от 21.07.18).





Замедление мировой экономики и экономики Китая – это негативный фактор для российского нефтяного экспорта в КНР. Правда, есть и некоторые позитивные надежды на будущее нефтяных продаж. Жесткие ограничения на объемы добычи нефти для РФ в рамках соглашения ОПЕК+ значительно ослабевают (см. «НГ» от 02.07.18). После ослабления условий пакта Минэнерго РФ повысило прогноз производства сырья в 2018 году на 3,5 млн т до 551 млн т по сравнению с 547 млн т, добытыми в 2017-м. Предварительный план на 2019 год – 555 млн т с оговоркой, что все будет зависеть от динамики рынка, напоминает Reuters.





Но перевесит ли этот потенциальный фактор ускорения многочисленный список причин для торможения экономики? Опрошенные НГ эксперты оценивают вероятность падения ВВП в 2019 году как весьма существенную. Так, главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров называет цифру 25–30%. А главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов оценивает вероятность спада ВВП в 2019 году в 40%. Начальник аналитического отдела компании «Русс-инвест» Дмитрий Беденков считает, что вероятность спада в следующем году меньше 30%. Но есть и те, кто оценивает перспективы более пессимистично. «Перспективы роста экономики в 2019 году значительно уступают перспективам торможения. Я бы оценил их как 70 на 30», – считает аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.





«Вероятность спада ВВП в 2019 году мне кажется достаточно высокой», – говорит доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Определяющим фактором, по его словам, будет цена на нефть и жесткость санкций. «Если санкции останутся примерно на нынешнем уровне, то даже при небольшом росте нефтяных цен мы увидим пусть умеренный, но рост. Но если санкции заметно усилятся, а нефть останется на нынешнем уровне или даже подешевеет, то российская экономика отреагирует адекватно», – прогнозирует эксперт.





К основным факторам торможения эксперты относят сокращение спроса, усиление санкций, рост инфляции, удорожание кредита и сокращение частных инвестиций, а также возможное усиление оттока капитала. При этом отток капитала уже усиливается. В четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, «что в ближайшие 12 месяцев отток капитала будет сильнее». По предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе–июле 2018 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,5 млрд долл.





«Из факторов торможения экономики можно назвать прежде всего повышение НДС. Рост фискальной нагрузки всегда ведет к торможению экономики», – отмечает Хестанов. «Опасность представляют внешние риски и ошибки во внутренней экономической политике. Глобальная экономика от синхронного роста может перейти к синхронному спаду. Первые кризисные элементы мы уже наблюдаем – это девальвация валют стран с развивающейся экономикой. Если этот тренд перерастет в финансовый кризис, то глобальная экономическая ситуация изменится радикально. Начнется спад, что неизбежно повлияет на сырьевые цены, а следовательно, и на российскую экономику», – предупреждает Олег Богданов. Среди факторов торможения Дмитрий Беденков называет и «ухудшение финансовой устойчивости банковской системы».





Но шансы избежать спада сохраняются, поскольку у РФ остаются и факторы ускорения экономики. Среди них эксперты называют новые национальные проекты Кремля (прежде всего инфраструктурные), а также сохранение комфортных цен на нефть. «Единственным фактором ускорения российской экономики будет рост цены на нефть», – считает Сергей Хестанов. Если начнется госфинансирование инфраструктурных проектов, то рост экономики может удержаться в районе 1,5–2%, говорит Олег Богданов.





«Наиболее значимые факторы роста – это государственные инфраструктурные проекты и проекты международной кооперации в рамках стран БРИКС и ЕврАзЭС», – отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. «Ослабление курса рубля повышает конкурентоспособность отечественных товаров», – добавляет Дмитрий Беденков. «Ускорению экономического роста способствует искусственное ослабление курса рубля, которое происходит и будет, очевидно, происходить дальше в 2019 году благодаря скупке валюты с рынка Минфином РФ», – соглашается вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.





Минэкономразвития работает над проектом прогноза на период до 2024 года, данные будут представлены в правительство РФ в конце августа – начале сентября, сообщили в ведомстве Максима Орешкина.







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