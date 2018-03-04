Причастным к организации российских выборов в Крыму украинцам грозит тюрьма, — прокуратура

Из открытых источников

Прокуратура Крыма предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму они будут отвечать по закону. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко.

«Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины, ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает до 15-ти лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление», – сообщил Удовиченко.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, также угрожает преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента соседней России в аннексированном Крыму. Прокуратура Крыма может привлечь к ответственности 10 тыс. членов избирательных комиссий.

Напомним, заместитель председателя российского Центризбиркома Николай Булаев утвердил, что выборы президента России в оккупированных Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме, несмотря на заявления Украины.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев направил Москве ноту протеста из-за выборов президента России на территории оккупированного Крыма.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта 2018 года. По российским законам президентские выборы должны проходить во второе воскресенье марта. В 2018 году, согласно этим правилам, они должны были пройти 11 марта, однако их перенесли на неделю, чтобы день голосования совпал с годовщиной аннексии Россией Крыма. Такой шаг, по замыслу президентской администрации, должен поспособствовать увеличению явки на выборах.

О желании выдвигаться заявили 23 человека. В их числе — телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, оппозиционер Алексей Навальный, лидеры КПРФ и «Яблока» Геннадий Зюганов и Григорий Явлинский, глава ЛДПР Владимир Жириновский и бизнес-омбудсмен Борис Титов, а также действующий президент РФ Владимир Путин.

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