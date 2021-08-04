Прибыль «Оператора ГТС Украины» в I полугодии сократилась на 57,3% — Экономика и бизнес

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль компании «Оператор ГТС Украины» в I полугодии 2021 года составила 5,6 млрд гривен ($208,6 млн), что на 57,3% меньше аналогичного показателя годом ранее. В опубликованном в среду пресс-службой компании отчете указано, что ее падение связано с ростом задолженности областных поставщиков газа.

«Несмотря на 10 млрд гривен долга, которые набрали игроки рынка природного газа, компания завершила первое полугодие с прибылью 5,6 млрд гривен. Результат мог бы быть более чем вдвое лучше, если бы не задолженность облгазов», — говорится в сообщении. Вместе с тем валовая выручка компании в первом полугодии составила 28,8 млрд гривен ($1,07 млрд), что на 2% меньше, чем годом ранее.

В первом полугодии 2021 года оператор ГТС осуществил транзит 21,8 млрд куб. м газа, что на 9% больше, чем предусматривает контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» от 2019 года, уточнили в компании.

Компания «Оператор ГТС Украины» создана в 2019 году в процессе вывода из «Нафтогаза» транзитной инфраструктуры и создания отдельного независимого предприятия по управлению газотранспортной системой страны. С 1 января 2020 года компании передано соответствующее имущество «Укртрансгаза» (на 100% принадлежит «Нафтогазу»).

Учредителем «Оператора ГТС Украины» выступило акционерное общество «Магистральные газопроводы Украины». «Оператор ГТС Украины» среди прочего осуществляет транзит российского природного газа. На балансе предприятия находится более 33 тыс. км трубопроводов, 57 компрессорных, 33 газоизмерительных и 1 389 газораспределительных станций.