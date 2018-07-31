Прибыль и выручка Panasonic выросли в I финквартале, компания подтвердила годовой прогноз

Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой электроники, увеличила прибыль и выручку в первом квартале 2019 финансового года, а также подтвердила прогноз на весь фингод.

Как сообщается в пресс-релизе Panasonic, чистая прибыль в апреле-июне повысилась на 18%, до 57,4 млрд иен ($510 млн) по сравнению с 48,8 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль выросла на 19% — до 100 млрд иен с 83,9 млрд иен, выручка — на 8%, до 2 трлн иен.

«В минувшем квартале мировая экономика демонстрировала признаки восстановления, — говорится в пресс-релизе Panasonic. — В то же время сохраняются факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в ряде стран, распространением протекционизма и ухудшением экономической ситуации в развивающихся странах».

Panasonic подтвердила прогноз на текущий фингод, согласно которому ее выручка составит 8,3 трлн иен, операционная прибыль — 425 млрд иен. Показатели выше уровня предыдущего фингода на 4% и 12% соответственно.

Panasonic Corp. является одним из мировых лидеров в производстве бытовой электроники. Это глобальный концерн, в который входит около 600 предприятий и научно-исследовательских центров по всему миру. Акции Panasonic, базирующейся в Японии, котируются на фондовых биржах Токио, Осаки, Нагои и Нью-Йорка.

Акции Panasonic во вторник подорожали на 0,4%. Капитализация компании с начала года сократилась на 13%, до 3,52 трлн иен ($32 млрд).





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