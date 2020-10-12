прибыль банков и сага о Brexit От Investing.com

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Investing.com — На этой неделе в США начинается отчет по корпоративным доходам, и инвесторы могут утешиться тем фактом, что несмотря на то, что они, вероятно, и будут плохими,однако не такими, как прежде. Новости о доходах могут быть омрачены в преддверии президентских выборов 3 ноября, поскольку рынок пытается оценить перспективы получения дополнительного пакета стимулов от Вашингтона. За отчетами по инфляции, розничным продажам и заявкам на пособие по безработице в США будут внимательно следить. В то же время Международный валютный фонд и Всемирный банк проведут виртуальное заседание, а сага о Brexit продолжается. Вот что нужно знать в начале недели.

1.Прибыль банков

После того, как во втором квартале финансовые результаты в США оказались лучше ожиданий, третий квартал покажет, оправдались ли мрачные прогнозы относительно чистой прибыли компаний.

Сезон отчетности начнется с результатов некоторых крупных американских банков, которые, вероятно, пострадали от чуть ли не рекордно низких процентных ставок и спада, вызванного эпидемией.

и опубликуют результаты во вторник, за ними последуют , и позже в течение недели.

В отличие от нормы, прогнозы доходов американских компаний были скорее позитивными, чем негативными, и в последние недели оценки улучшились, отражая более оптимистичные прогнозы. Будет ли этого достаточно для поддержки акций в ближайшие недели, еще предстоит выяснить.

2.Зашедшие в тупик стимулы

Спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси и министру финансов Стивену Мнучину в пятницу не удалось прийти к соглашению о пакете финансовой помощи для борьбы с коронавирусом, а лидер большинства Сената Митч МакКоннелл сказал, что сомневается, что Конгресс примет пакет до выборов.

Между тем, президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы видеть более крупный пакет стимулов после прекращения переговоров. Похоже, Трамп надеется на достижение соглашения по законопроекту о стимулах до выборов, чтобы это помогло его переизбранию.

Примерно половина из 22,2 млн человек, потерявших работу на начальных этапах пандемии, остаются без работы, и экономисты прогнозируют дальнейшее замедление найма до конца этого года и в 2021 году, особенно если не будет дополнительных фискальных льгот.

3.Экономические данные и выступления спикеров из ФРС

Отсутствие прогресса на переговорах по стимулам может привести к тому, что в речи нескольких чиновников Федеральной резервной системы США, которые должны выступить в течение недели, в том числе главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, руководителя ФРБ Далласа Роберта Каплана и главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, будет звучать «нисходящий тон».

Заместители главы ФРС Ричард Кларида и Рэндал Куорлз должны выступить в среду и в четверг на мероприятии в кулуарах заседаний МВФ.

Ожидается, что во вторник в США будут опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI), а еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице выйдет в четверг. Хотя количество новых заявок на прошлой неделе было самым низким с марта, они остаются на исторически высоком уровне после падения в августе ниже 1 млн. В пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам за сентябрь, а также данные по промышленному производству и доверию потребителей.

4.МВФ проводит виртуальные встречи

МВФ и Всемирный банк проведут свои ежегодные встречи в режиме онлайн, и у них пока имеются неотложные вопросы, которые нужно обсудить.

Обе организации призвали группу крупнейших экономик мира (G20) продлить замораживание выплат по долгам беднейших стран мира, срок действия которых истекает в конце этого года.

Более 100 стран запросили у МВФ финансовую помощь, потребность в которой может составить до $100 млрд.

На прошлой неделе директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева указала, что фонд сделает небольшой пересмотр в сторону повышения своих прогнозов глобального экономического роста на этой неделе, но предупредила, что хотя сейчас мировая экономика находится не в таком «страшном» состоянии, чем в июне, она все еще сталкивается с «долгим и неравномерным восстановлением».

5.Сага о Brexit

Крайний срок, установленный Великобританией для заключения торговой сделки с ЕС после Brexit, приходится на этот четверг, и есть некоторые слабые признаки того, что может быть достигнуто рамочное соглашение. Но виден ли конец пути?

Участники переговоров предупредили, что остается огромный объем текстовой работы, даже если сделка и будет достигнута. Другой доклад говорит о том, что ЕС готовится к переговорам, которые продлятся до середины ноября, но остается несколько спорных моментов.

Саммит ЕС 15-16 октября оценит прогресс. Тем временем курс фунта стерлингов растет, и даже если сделка будет заключена, постоянный характер новых отношений Великобритании с ЕС может и далее удерживать рынок в своей власти.

Автор Норин Берк





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