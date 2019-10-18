При рассмотрении дела Сбербанка в киевском суде победил здравый смысл

Хозяйственный суд Киева обязал «Райффайзен Банк Аваль» как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской «дочки» Сбербанка, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре. Об этом сообщают РИА Новости.

«Исковые требования открытого акционерного общества «Сбербанк России» удовлетворить…», — говорится в решении суда.

В ходе разбирательства суд принял доводы истца о том, что Сбербанк России не является должником по арбитражным решениям, а акции Сбербанка Украины принадлежат Сбербанку России, а не Российской Федерации.

Данная история началась весной 2018 года, когда Гаагский арбитраж поддержал иск компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского, требовавших компенсаций за потерю активов в Крыму, и постановил взыскать с РФ суммарно около 140 млн долл.

В сентябре прошлого года киевский суд выдал соответствующие исполнительные листы и арестовал акции украинских «дочек» российских госбанков — Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (ему на Украине принадлежит Проминвестбанк).

Верховный суд Украины в январе оставил в силе признание решения Гаагского арбитража и разрешил арестовывать имущество РФ для взыскания соответствующей суммы, однако указал, что это неприменимо к имуществу других иностранных или украинских юридических и физических лиц. В постановлении напрямую заменена формулировка по банкам — теперь арестованы только акции Проминвестбанка, а также украинских Сбербанка и ВТБ, принадлежащие непосредственно Российской Федерации. То же самое касается запрета этим банкам на отчуждение имущества.

Однако Сбербанку принадлежат 100% уставного капитала украинского банка. Таким образом, непосредственно Россия не владеет акциями украинской «дочки» Сбербанка, что позволило суду снять арест с акций.

«Действительно, в отличие от ВТБ и других государственных банков, контрольный пакет Сбербанка принадлежит не правительству, а Банку России, — сказал НГ руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари») Александр Разуваев. — Банк России не отвечает по обязательствам правительства РФ. Банку России запрещено кредитовать российское правительство. После дефолта по ГКО в августе 1998 года некоторые особенно въедливые кредиторы пытались обратить свои претензии на активы Банка России и Сбербанка. Однако быстро поняли, что шансов добиться успехов ноль».

«Конечно, доля украинского бизнеса в консолидированном балансе Сбербанка невелика, — отмечает эксперт. — Влияние на финансовые результаты по международным стандартам отчетности очень слабое.

Но хорошо известно, что в понимании американских и британских фондов акции Сбербанка – это лучшая «голубая фишка», их инвестиции в акционерный капитал Сбербанка очень велики.

Не исключено, по его мнению, что в данном деле сыграла роль их позиция по данному вопросу. В 2005 году именно позиция западных фондов, которые активно сидели в капитале «МТС», ADR торговались на NYSE, позволила украинской дочке российского сотового оператора избежать национализации. Ну и, конечно, решение суда – это плюс для Украины, для ее инвестиционного климата, теперь нельзя будет сказать, что суд не независим, поддается политическому давлению.





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