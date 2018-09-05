При Гриценко противником считался Запад, а не Россия, – генерал Скипальский

Бывший начальник ГУР Минобороны Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский опроверг информацию о наличии военного плана по защите Украины от РФ, разработанного Анатолием Гриценко на посту министра обороны Украины

Александр Скипальский, генерал-лейтенант. Фото: ghall.com.ua

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Guildhall, передает «ДС».

«К сожалению, ни руководство государства, ни Министерство обороны, ни СБУ, никто не реагировал на это (информацию об угрозе со стороны РФ), никто не думал, что Россия нападет. Они просто не соглашались с людьми, которые об этом говорили и не готовились к возможному нападению», — сказал Скипальский.

«Не готовилось, конечно, и Министерство обороны под руководством различных пророссийских генералов и руководителей, рассматривая угрозу не со стороны России, а со стороны Запада. Такая же концепция была и во времена Гриценко. Ничего жесткого по отношению к России он и не заявлял, и не осуществлял. Я не видел никакого плана (по противодействию агрессии РФ), разработанного Гриценко», — бывший руководитель ГУР.

Также Скипальский добавил, что военные учения, проводившиеся в этот период (2005-2007 годы) были направлены на отражение агрессии по отношению к Украине со стороны стран НАТО (Организации Североатлантического договора), в частности, Польши, Румынии и Венгрии.

«Тогда определяли (в 2005-2007 годах), что агрессия может осуществляться под прикрытием сепаратистского движения с целью захвата бывших территорий, некогда принадлежавших этим странам (Польша, Венгрия, Румыния), — подытожил генерал-лейтенант Скипальский.

Кроме того, данную информацию подвердил полковник запаса военной разведки Украины Дмитрий Соболев.

«Тогда считалось (2005-2007 годы), что у нас будет борьба только с незаконными формированиями, которые будут формироваться такими странами, как Венгрия, Румыния и Польша. Рассматривалось, что заданиями этих групп будет поднятие бунтов и в итоге направление просьбы о вводе уже других вооруженных сил (Польши, Венгрии или Румынии). Задача у этих стран была одна (в соответствии с пониманием Минобороны Украины) — обновить границы 1939 года», — рассказал разведчик.

«Никто не рассматривал никогда угрозы со стороны России или Приднестровья. Мы с направления Приднестровья, вообще с Бессарабии, убрали все полки, уже при Гриценко там не было воинских частей. Потому что считалось, что там Россия имеет свои контингенты, она поможет, удержит и там никогда не будет агрессии. У нас только сейчас пытаются возобновить воинские части на том направлении», — резюмировал Соболев.

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