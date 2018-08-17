Президентский подарок: во сколько обойдется выступление казаков, которых Путин привезет в Австрию



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— 1 час назад

По информации австрийских СМИ, на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, который в субботу посетит Владимир Путин, выступит ансамбль донских казаков. Согласно данным сайта госзакупок, речь может идти о Кубанском казачьем хоре, чья поездка обойдется в 1,8 млн рублей.

Детали

Президент России Владимир Путин приедет на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вместе с ансамблем донских казаков, сообщает австрийское издание OO Nachrichten. По его данным, хор из десяти человек должен будет спеть гостям торжественной церемонии. Информацию о выступлении казаков на свадьбе также подтверждает другое австрийское издание oe24.at.

На сайте госзакупок есть контракт на 1,8 млн рублей Кубанского казачьего хора с ООО «Транс Тоур» на организацию поездки в Австрию (первой на контракт обратила внимание Русская служба Би-би-си). Он предусматривает покупку 17 авиабилетов из России в Австрию и обратно по цене от 42 до 59 тысяч рублей, провоз трех баянов и контрабаса по тому же маршруту и оплату проживания в семи одноместных и пяти двухместных номерах отеля LOISIUM Wine & Spa resort Sudsteiermark.

Ресторан Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, в котором, как писала австрийская газета Kurier, будут играть свадьбу главы МИД Австрии 18 августа, находится в 11 минутах езды на машине от отеля, в котором будет проживать хор.

Художественный руководитель хора Виктор Захарченко отказался давать комментарии Би-би-си по этому вопросу.

На сайте Кубанского казачьего хора говорится, что это старейший и крупнейший национальный казачий коллектив России. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Транс Тоур» неоднократно оказывала услуги по организации поездок хора.

Контекст

О том, что Путин во время субботней поездки в Берлин для переговоров с Ангелой Меркель посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и предпринимателя Вольфганга Майлингера стало известно в среду. Президент получил приглашение на свадьбу от самой Кнайсль во время своего визита в Вену в июне, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин крайне редко принимает подобные приглашения — к примеру, в 2015 году он не приехал на свадьбу Дмитрия Пескова и Татьяны Навки.

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