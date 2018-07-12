Президентские рейтинги Порошенко и Вакарчука сравнялись, — соцопрос

Рейтинги президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука находятся примерно на одном и том же уровне, а вот показатели Владимира Зеленского и Олега Ляшко их превышают

Зато между Порошенко и народным депутатом Евгением Мураевым — всего 3,6% разницы среди тех, кто определился с выбором. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», презентация которого состоялась сегодня в информагентстве УНИАН, сообщает «ДС».

В целом, отмечают эксперты, список потенциальных кандидатов в президенты Украины продолжает увеличиваться, но при этом рейтинг семи претендентов из первой десятки различается в пределах погрешности. Это говорит о возможности перестановок и перетеканий в процессе предвыборной кампании, считают социологи, исключая разве что политиков с наиболее высокими показателями — Юлию Тимошенко и Анатолия Гриценко.

Причем, избиратели Анатолия Гриценко в большинстве готовы голосовать за Тимошенко, а ее симпатики в основном уйдут к Вакарчуку. При этом те, кто считает своим кандидатом Зеленского и Вакарчука, не очень склонны отдавать симпатии кому-то другому, что, по словам социологов, говорит о двух тенденциях: желании наконец-то увидеть в политике новых людей и разочарование молодежи в «старой гвардии».

«Треть избирателей Вакарчука уйдет к Зеленскому, а каждый из его избирателей может проголосовать за Вакарчука. То есть, перемещение достаточно высокое. Важным фактором тут является возраст. Молодежь, которая никогда не голосовала, в основном и есть ядром этих кандидатов. Только сторонники Вакарчука в основном на Западе и в Центре, а Зеленский — Юг и Центр, то есть, имеется региональный фактор», — говорит заместитель директора группы «Рейтинг» Любомир Мысив.

Кроме того, эксперты отмечают, что в случае, если глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, стоящий сегодня в списке на третьем месте с 8,9%, не пойдет на выборы, его голоса, скорей всего, перейдут к другому представителю оппозиции — либо Вадиму Рабиновичу, либо Евгению Мураеву, который обогнал своего коллегу.

Позиция Мураева — 4,2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы и в случае, если Рабинович снимет кандидатуру, его рейтинг достанется соратнику по партии.

Что касается антирейтинга, в нем по-прежнему лидирует действующий президент — за него ни в коем случае не будут голосовать почти половина опрошенных. За Юлию Тимошенко не проголосовали бы 28,5%, за экс- премьер-министра Украины Арсения Яценюка — 26,9%, за Олега Ляшка — 26,2%, за Юрия Бойко — 16,1%, за Вадима Рабиновича — 15,6%.

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