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Президентская рокировка. Почему Порошенко вместо Шимкива взял человека Данилюка

Политика 31 Авг 2018
Президентская рокировка. Почему Порошенко вместо Шимкива взял человека Данилюка
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В последний день лета-2018 произошло то, о чем «ДС» писала еще две недели назад

Сергей Марченко. Фото: РБК-Украина

Президент Петр Порошенко в один день уволил с должности заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива и назначил на его место экс-заместителя министра финансов Сергея Марченко.

Шимкив, отвечавший на Банковой за проведение реформ, повторимся, собирался уйти из Администрации президента уже достаточно давно и оформление его расставания с командой Порошенко тормозилось исключительно отсутствием сменщика. И как только таковой был определен в лице Марченко президентская рокировка состоялась — президент подписал два соответствующих указа.

При этом Шимкив с Марченко успели обменяться любезностями. Первый пожелал второму успехов и высказал ожидание продолжения «того движения реформ, которое было начато». Второй поблагодарил первого за пожелания и пообещал постараться довести до конца начатое первым.

В отличие от экс-гендиректора «Майкрософт Украина» Шимкива, о новом заместителе главы Администрации президента известно несколько меньше. Сергей Марченко является человеком из команды экс-министра финансов Александра Данилюка и работал под его руководством еще в Координационном центре по внедрению реформ в 2012-2014 годах, где специализировался на сфере госфинансов и сотрудничества с МВФ.

Придя в Минфин вместе с Данилюком, Марченко хоть и был просто заместителем министра финансов (первым заместителем Данилюка была Оксана Маркарова, ныне исполняющая обязанности министра), но, по информации источников «ДС», именно Марченко во многие периоды времени был де-факто руководителем министерства, что характеризует Сергея Михайловича как компетентного менеджера.

После того, как в июне этого года Верховная Рада проголосовала за отставку Данилюка, написали заявление об уходе по собственному желанию и представители его команды. В первую очередь речь идет о заместителе министра по вопросам европейской интеграции Юрии Буце и самом Марченко. Буца уже 25 июля был назначен правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом. И вот теперь свое место в новой системе координат нашел и Марченко.

Дополнительной мотивацией уйти из Минфина для Марченко, похоже, стал и тот факт, что являясь де-факто вторым человеком в министерстве, после отставки Данилюка он оказался на заведомо более слабой позиции, и продолжение карьеры в Администрации президента более соответствует его амбициям.

Что же касается теперь уже бывшего замглавы АП Дмитрия Шимкива, то его уход вызван приближающимися президентскими выборам и он, скорее всего, не слишком верит в победу действующего президента Украины. Как бы там ни было, а для Шимкива, который позиционирует себя неким технократом, решение пересидеть тяжелые времена жесткой политической борьбы где-то «над схваткой» не кажется слишком уж удивительным.

И Шимкив далеко в этом стремлении не одинок. Вместе с ним из Администрации президента планирует уходить еще один замглавы АП Алексей Филатов, отвечающий на Банковой за юридические вопросы, в частности за судебную реформу. Указ об увольнении последнего еще не подписан, видимо только потому, что президент не определился со сменщиком. Но в ближайшее время мы, судя по всему, станем свидетелями еще одной «рокировки» в Администрации Порошенко.

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