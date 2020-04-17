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Президент Владимир Зеленский говорит, что сейчас для Украины поддержка Международного валютного фонда чрезвычайно важна — экономические новости — Украина

Экономика Украины 17 Апр 2020
Президент Владимир Зеленский говорит, что сейчас для Украины поддержка Международного валютного фонда чрезвычайно важна — экономические новости — Украина
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Украина рассчитывает на восемь миллиардов долларов от МВФ.

Президент Владимир Зеленский говорит, что сейчас для Украины поддержка Международного валютного фонда чрезвычайно важна.

Такое мнение он высказал в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

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«Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. Зачем нам так рисковать, зачем нам довести ситуацию до дефолта, а зачем нам все эти испытания? Их так много. У нас есть такая поддержка (МВФ — Ред.), она для нас важна. Сейчас это как кровь для организма», — говорит президент.

Зеленский напомнил, что ранее была трехлетняя программа рассчитана на 5-5,5 млрд долларов. «Сейчас мы договорились: минимум восемь миллиардов долларов МВФ. В целом Всемирный банк, МВФ, деньги Европейского Союза — это где-то десять миллиардов. Но рассчитываем хотя бы на восемь»,- говорит Владимир Зеленский.

По словам президента, он общается с лидерами многих стран мира (Канада, США, Германия, Азербайджан), а поэтому уверен, что денег будет больше. «Где это гуманитарная помощь, где это льготные кредитные деньги на поддержку экономики Украины. Зависит от сигнала — меморандум с МВФ. Это о доверии к Украине», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, предыдущие прогнозы предполагали, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,5-5%, инфляция составит 5% (плюс/минус 1%), а доллар будет стоить 27-28 грн. 29 марта Кабмин утвердил новые макроэкономические прогнозы на 2020 год: ВВП — минус 4,8%, среднегодовой курс доллара США — 29,5 грн (плюс 1,5-2 грн), инфляция – 8,7% (плюс 3,1%), безработицы – 9,4% (плюс 1,3%), средняя зарплата – 11 тысяч. грн (без изменений). В то же время в Офисе президента спрогнозировали, что в 2020 году экономика Украины упадет минимум на 5%.

За мировой финансовый кризис, вызванный последствиями активного распространения нового коронавирус COVID-19, эксперты прогнозируют падение экономик, в том числе и украинской. Обновленный базовый прогноз компании Dragon Capital на 2020 год предусматривает падение ВВП Украины на 4% и девальвацию гривны до 30 грн за доллар на конец года — при условии, что карантинные мероприятия продлятся до мая (средний курс ожидается на уровне 29 грн/доллар, то есть девальвация составит около 11% к прошлогоднему курсу). По менее оптимистичному прогнозу, если карантин будет продлен на более долгий срок, ВВП может упасть на 9%, а гривна подешевеет до 35 грн/доллар. При таких условиях стоит ожидать и роста безработицы. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% в 2020 году. Также через пандемию коронавирус 65% украинских компаний не смогут выполнить свои годовые бизнес-планы.

Видео Украина уже в ближайшее время может получить первый транш от МВФ

Позитивный сигнал от МВФ. Украина уже в ближайшее время может получить первый транш от Международного валютного фонда. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после разговора с главным секретарем ООН. Мол, с МВФ уже давно ведут переговоры и вот в ближайшие недели Украина таки подписать меморандум.



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