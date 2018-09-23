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Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Василия Лихачева

Политика 23 Сен 2018
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке Василия Лихачева
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Президент Владимир Путин подписал указ об отставке члена Центральной избирательной комиссии Василия Лихачева.

До этого было известно, что занимавшийся в ЦИК вопросами международного взаимодействия Лихачев собирается оставить свой пост. Он подал необходимое для этого заявление, прокомментировав свое решение тем, что уже выполнил все поставленные ранее перед ним задачи. Лихачева назначили в избирком по президентской квоте, поэтому он адресовал обращение о сложении полномочий также на имя главы государства.

Лихачев стал членом ЦИК в марте 2016 года.

Сам Лихачев рассказал, что рассмотрит возможные варианты своего трудоустройства после отпуска в октябре. Однако он раскрывать подробности до конца отпуска.

Как рассказал замглавы ЦИК Николай Булаев, президент примет решение о назначении нового члена комиссии без дополнительных консультаций по этому вопросу, поскольку это полномочия главы государства.

«До завершения полномочий Центральной избирательной комиссии половина срока, я думаю, что место вакантным вряд ли будет», — резюмировал Булаев.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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