Президент Узбекистана подарил Лукашенко статую хоккеиста с его лицом (ФОТО). Новости политики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко статую хоккеиста с его лицом
Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.
Отметим также, что на груди у хоккеиста есть потайная дверка. Если ее открыть, можно увидеть фотографию младшего сына Лукашенко Николая, а также флаг и герб Беларуси.
В ответ Лукашенко подарил Мирзиееву панно «Беларус» и белорусскую вышиванку, а его сын Николай презентовал от себя статуэтку зубра.
Президенты пообщались в резной беседке, которую Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.
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