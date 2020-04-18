Президент Сербии одним из первых поздравил граждан с Пасхой

Сегодня, в Великую Субботу, предваряющую праздник Пасхи, президент Сербии Александр Вучич направил поздравления Его Святейшеству Патриарху Сербскому Иринею, монашеству и священнослужителям, а также всем православным гражданам страны.

«Я искренне поздравляю всех граждан Сербии, которые отмечают Воскресение Христово. Желаю отпраздновать этот величайший христианский праздник в надежде и мире!» — написал президент в Инстаграме.

В своем пасхальном послании Вучич выразил надежду, что в пору общей беды, не разделяющей людей по вере и нациям, молитвы сербского народа о здоровье, мире и благополучии всего человечества будут услышаны.

«С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, мира, спокойствия и единения посылаю вам самое радостное приветствие. Христос Воскресе!» — написал в своей онлайн-открытке президент Сербии.

Кирилл Борщев

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