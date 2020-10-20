Президент РК попросил Малайзию поддержать кандидатуру Ю Мён Хи на пост главы ВТО l KBS WORLD Radio

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Президент РК Мун Чжэ Ин попросил премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина поддержать кандидатуру южнокорейского представителя Ю Мён Хи на высший пост во Всемирной торговой организации (ВТО). Как сообщил представитель администрации южнокорейского президента Кан Мин Сок, лидеры двух стран беседовали по телефону в понедельник вечером в течение 20 минут. Южнокорейский лидер отметил, что Ю Мён Хи является крупным специалистом в сфере международной торговли, способным восстановить доверие к ВТО посредством реформ. По мнению Мун Чжэ Ина, очень важно избрать такого кандидата в тот момент, когда мировая экономика сталкивается с большими проблемами. Ю Мён Хи учтёт интересы развитых и развивающихся стран и успешно выполнит задачу реформирования ВТО,- отметил президент РК.





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