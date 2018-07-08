Президент Польши Дуда прибыл в Луцк

Сегодня планируется также визит президента Украины на Волынь.

Анджей Дуда / REUTERS

Сегодня, 8 июля, в Луцк прибыл президент Республики Польша Анджей Дуда.

Как передает корреспондент УНИАН, в кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялась месса в честь 75-й годовщины Волынской трагедии 1943-1944 годов.

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Епископ Луцкой епархии римско-католической церкви Виталий Скомаровский, обращаясь к собравшимся в кафедральном соборе, к президенту Польши отметил, что сегодня поминают всех жертв человеческой ненависти во время Второй мировой войны независимо от их национальной принадлежности.

Сейчас перекрыт весь старый город. Дежурят бойцы Нацгвардии. Кроме того, сегодня планируется также визит президента Украины на Волынь. По предварительной информации, президенты Украины и Польши на Волыни будут работать по разным программам.

В рамках своего визита в Украину президент Республики Польша Анджей Дуда посетит поселок Олыка, где находится замок семьи Радзивиллов, в котором сейчас расположена областная психическая больница, и старое католическое кладбище. Как отметил вице-консул генконсульства Польши в Луцке Марек Запур, визит президента Дуды в Луцке частный.

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