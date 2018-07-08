Президент Польши Дуда прибыл в Луцк (фото)

Сегодня планируется также визит президента Украины на Волынь.

Анджей Дуда в Луцке / УНИАН

Сегодня, 8 июля, в Луцк прибыл президент Республики Польша Анджей Дуда.

Как передает корреспондент УНИАН, в кафедральном соборе святых Петра и Павла состоялась месса в честь 75-й годовщины Волынской трагедии 1943-1944 годов.

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Епископ Луцкой епархии римско-католической церкви Виталий Скомаровский, обращаясь к собравшимся в кафедральном соборе, к президенту Польши отметил, что сегодня поминают всех жертв человеческой ненависти во время Второй мировой войны независимо от их национальной принадлежности.

Katedra Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku | Prezydent RP bierze udział we Mszy św. w intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej. Nabożeństwo koncelebrowane jest przez metropolitę lwowskiego arcybiskupa M.Mokrzyckiego i ordynariusza diecezji łuckiej biskupa W.Skomarowskiego.#Wolyn43pic.twitter.com/6FzduBwRul



— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) 8 июля 2018 г.

Сейчас перекрыт весь старый город. Дежурят бойцы Нацгвардии.

Кроме того, сегодня планируется также визит президента Украины на Волынь.

По предварительной информации, президенты Украины и Польши на Волыни будут работать по разным программам.

В рамках своего визита в Украину президент Республики Польша Анджей Дуда посетит поселок Олыка, где находится замок семьи Радзивиллов, в котором сейчас расположена областная психическая больница, и старое католическое кладбище.

Как отметил вице-консул генконсульства Польши в Луцке Марек Запур, визит президента Дуды в Луцке частный.

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