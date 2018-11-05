Вы здесь: Главная / Политика / Президент передал два региона Сибири Дальнем Востоку

Президент передал два региона Сибири Дальнем Востоку

Политика 05 Ноя 2018
Президент передал два региона Сибири Дальнем Востоку
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

5 ноября 10:53

Президент России Владимир Путин подписал документ о передаче Забайкальского края и Бурятии из состава Сибирского федерального округа. Теперь эти регионы будут входить в состав Дальневосточного федерального округа.

В состав СФО сейчас входят:

  • Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области

  • Республики Хакасия, Тува, Алтай.

  • Алтайский и Красноярский края.

«Внести в перечень федеральных округов… следующие изменения: … «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом. Кроме того, руководителю администрации президента необходимо утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также провести организационно-штатные мероприятия, направленные на реализацию указа.

















Facebook
0




Twitter
0




ВКонтакте
0




Одноклассники
0




WhatsApp
0




Viber
0


Поделиться
0





Ссылки по теме:


  • В крае появится дирекция по управлению инвестпроектами «Енисейской Сибири»



  • Александр Усс представил программу развития Красноярского края





Источник

Как Америка насаждает фашизм на Земле →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top