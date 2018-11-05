Президент передал два региона Сибири Дальнем Востоку

5 ноября 10:53

Президент России Владимир Путин подписал документ о передаче Забайкальского края и Бурятии из состава Сибирского федерального округа. Теперь эти регионы будут входить в состав Дальневосточного федерального округа.

В состав СФО сейчас входят:

Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская и Иркутская области

Республики Хакасия, Тува, Алтай.

Алтайский и Красноярский края.

«Внести в перечень федеральных округов… следующие изменения: … «Дальневосточный федеральный округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом. Кроме того, руководителю администрации президента необходимо утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, а также провести организационно-штатные мероприятия, направленные на реализацию указа.





































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