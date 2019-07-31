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Президент назначил новым главой Черкасской ОГА Игоря Шевченко — новости политики

Политика 31 Июл 2019
Президент назначил новым главой Черкасской ОГА Игоря Шевченко — новости политики
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Соответствующий указ от 30 июля размещен на сайте главы государства.

Зеленский назначил нового руководителя Черкасской ОГА / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Шевченко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

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Соответствующий указ №563/2019 от 30 июля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Шевченко Игоря Юрьевича главой Черкасской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Зеленский уволил Александра Вельбивца с должности председателя Черкасской облгосадминистрации.

Сегодня, 31 июля, президент анонсировал назначение нового председателя Черкасской ОГА.

*** Игорь Шевченко — 1972 года рождения, юрист и предприниматель. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова, Черкасский коммерческий техникум по специальности правоведение и Национальный университет «Одесская юридическая академия» по специальности правоведение.

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