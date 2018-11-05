Президент Литвы о визите в Китай: было бы неразумно не воспользоваться ситуацией

Китай Шанхай/Фото BFL/Кястутиса Ванагаса🔊 Воспроизвести

Начинающая визит в Китай президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что с учетом глобального контекста, когда идут торговые споры, Литва получила уникальную возможность, и не воспользоваться ею было бы неразумно.

«Мировая экономика замедляется, система многосторонней торговли ставится под вопрос и даже разрушается, поэтому, при этих обстоятельствах то, что Китай пытается открыться и организует первую выставку импорта,(…) является уникальной возможностью в подобной атмосфере, и было бы неразумно и непростительно, если бы мы не воспользовались такой ситуацией», — сказала президент в интервью литовской радиостанции ЛРТ.

По ее словам, Китай в течение пяти лет намерен импортировать товаров и услуг на 10 триллионов долларов.

Президент утверждает, что в Китае не только постарается открыть возможности для экспорта литовских продуктов — Литва и Китай организуют двухстороннюю встречу, во время которой речь пойдет о потенциальном сотрудничестве в сфере финансовых услуг.

По словам Д. Грибаускайте, на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином планируется обсудить двухстороннее сотрудничество, вопросы и проблемы глобальной торговли, сотрудничество Евросоюза и Китая.

«У нас есть отдельные вопросы, которые связаны с двухсторонними основаниями и сотрудничеством, в основном – наш экспорт. Мы также будем говорить о сотрудничестве ЕС и Китая – здесь речь пойдет об инвестиционном соглашении, которое было бы для нас очень выгодным, если будет подписано между ЕС и Китаем, поскольку оно защищало бы наши потенциальные инвестиции в Китае. Мы также обсудим соглашением о свободной торговле ЕС и Китая, которое также было бы очень выгодно нам», – отметила Д. Грибаускайте.

Встреча руководителей Литвы и Китая намечена в понедельник.

Торговые и политические связи Европы и Китай получили новое значение на фоне роста напряжения в вопросе веденных США таможенных пошлин на иностранные товары. Китай призывает ЕС установить более тесные связи и вместе бороться с решением президента США Дональда Трампа по пошлинам. В свою очередь, ЕС стремится к тому, чтобы Китай отказался от дискриминирующих требований к иностранным компаниям, гарантировал защиту интеллектуальной собственности инвесторов.

BNS

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