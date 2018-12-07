Президент Литвы Грибаускайте заявила, что ей лично и ее министрам Кремль постоянно угрожает расправой — Диалог.UA — Всегда два мнения

Сегодня глава Литовского государства прибыла в Украину, где провела совместный брифинг с президентом Украинского государства, где рассказала много интересных вещей.

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявила, что она и литовские министры на постоянной основе получают угрозы со стороны страны-агрессора, за то, что Вильнюс вводит санкции в отношении кремлевских преступников, сообщает «Диалог.UA».

Напомним, сегодня с официальным визитом в Украинское государство прибыла президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, которая является давним союзником Украины и таким же давним врагом президента российского агрессора Владимира Путина.

Сегодня мы сообщали о том, что Вильнюс жестко накажет агрессивную Москву в экономическом плане, значительно расширив санкционные списки в отношении тех, кто варварски атаковал украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее Верховная Рада Украины приняла фундаментальное решение, поддержав строительство мощнейшей военной базы, которую совместно возведут Украина, Литва, а также Польша.





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