Президент Казахстана принял Рустама Эмомали: EADaily

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 сентября, в Нур-Султане принял спикера верхней палаты парламента Таджикистана, мэра Душанбе Рустама Эмомали, сообщает ИА «Азия плюс».

Токаев отметил позитивную динамику казахско-таджикского сотрудничества, которое демонстрирует высокую устойчивость в условиях текущих вызовов. Этому способствует активный политический диалог на уровне глав государств, а также скоординированная работа правительств, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Главным ориентиром комплексного укрепления двусторонних связей Касым-Жомарт Токаев назвал договоренности, достигнутые по итогам его официального визита в Таджикистан, отмечается в сообщении.

Президент Казахстана отметил, что правительства двух стран активно работают над реализацией поручений глав государств, и уже достигнуты практические результаты.

Касым-Жомарт Токаев передал добрые пожелания президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и слова благодарности за качественную организацию недавних саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе.