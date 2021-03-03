Президент Ильхам Алиев: Мы хотим мира и сегодня пропагандируем его

Азербайджан хочет мира и сегодня пропагандирует его. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с делегацией во главе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Надимом Разой.

«Мы уже стали свидетелями хороших результатов трехстороннего формата сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном в политической и других сферах, в том числе оборонной. Считаю, что, объединив усилия, мы усилим наши позиции и внесем вклад в дело мира. Потому что наши страны являются сторонниками мира и справедливости в регионе. Когда мы убедились в том, что международное право не действует, резолюции Совета Безопасности ООН не выполняются на протяжении 27 лет, международная общественность не применяет санкции против Армении, Армения не несет наказание, а бесконечные переговоры зашли в тупик, то нам пришлось самим восстановить справедливость. То есть, когда международное право не работает, то это необходимо осуществлять силой. Мы добились этого и продемонстрировали это всему миру.

Но мы хотим мира и сегодня пропагандируем его. Таким образом, наше сотрудничество в военной сфере внесет вклад в установление мира на планете. Еще раз добро пожаловать. Желаю вам хорошего пребывания в нашей стране и плодотворной работы с вашим коллегой»,- сказал глава государства.

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