Президент Армении считает консультации с оппозицией неосуществимыми

Президент Армении Армен Саркисян считает неосуществимым проведение в субботу политических консультаций из-за условий оппозиции. Об этом говорится в заявлении на сайте армянского лидера, пишет РИА Новости.

Ранее Саркисян пригласил на встречу в президентскую резиденцию 13 марта для обсуждения внутриполитической ситуации премьера Никола Пашиняна, лидеров парламентских фракций и «Движения спасения родины», объединяющего политические силы, требующие отставки главы кабмина.

«Учитывая, что парламентские фракции «Мой шаг» и «Светлая Армения» приняли приглашение, а парламентская фракция «Процветающая Армения» и «Движение спасения родины» предложили свою повестку и условия для встречи, в данный момент формат встречи за одним столом становится неосуществимым», — говорится в заявлении.

Отмечается, что президент продолжит прилагать усилия и готов к отдельным встречам как с приглашенными политическими силами, так и с депутатами, не входящими во фракции Национального собрания, представителями различных внепарламентских политических сил.

«Эти встречи дадут возможность еще раз услышать мнения каждого, уточнить позиции и сформулировать на их основе рабочую повестку. Президент республики подтверждает свою убежденность в том, что единственный способ урегулировать разногласия — это переговоры и диалог, необходимо сделать все, чтобы не допустить потрясений в стране», — заявили в администрации президента.

В четверг координатор «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что оппозиция подтверждает свою дорожную карту по преодолению кризиса в стране — отставка премьер-министра, формирование временного правительства и проведение внеочередных парламентских выборов. Он заявил о готовности участвовать в консультациях в указанном президентом формате и в рамках предложенной оппозицией повестки. Сагателян заявил, что встреча должна пройти публично в здании парламента.

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