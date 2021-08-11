Преступления времен СССР: Ткаченко не выполнил обещание оцифровать всю информацию

Слово и дело

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не выполнил обещание о том, что вся информация о преступлениях советских времен будет оцифрована и доступна в электронном формате.

Обещание министр озвучил 17 июля 2020-го, напоминает «Слово и дело».

«Вся информация, в частности, относительно преступлений советских времен, будет оцифрована и доступна в электронном формате. Сегодня мы презентовали проект реконструкции Архива национальной памяти. Скоро 4 млн бумажных дел и папочек с завязками сможет посмотреть в интернете каждый», – сказал Ткаченко.

В ноябре в Министерстве юстиции сообщили о создании электронной базы жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима «Украинский мартиролог ХХ века». Цель проекта – создать электронную базу фотоинформации и биографических данных жертв репрессий коммунистического режима и их последующей реабилитации.

В то же время из разъяснений Архива национальной памяти и Украинского института национальной памяти следует, что в 2021 году и вообще в ближайшей перспективе невозможно оцифровать и открыть в электронном формате всю информацию о преступлениях советских времен. В частности, проблематично открыть архивы силовых органов. Кроме того, не хватает финансирования и людей. Таким образом, Ткаченко обещание не выполнил.

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