Пресс-конференция Порошенко в Киеве — журналисты соберутся в 16 00 — SEGODNYA

Сегодня, 11:15

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Глава государства встретится с представителями СМИ в Мыстецьком арсенале



Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко проведет сегодня в 16:00 пресс-конференцию, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что выступать и общаться с представителями СМИ украинский е будет в Мыстецьком арсенале по улице Лаврская, 12.

В Администрации президента сообщают, что аккредитация представителей СМИ проводится до 13:00, а вход на мероприятие с 14:30 по паспортам и редакционным удостоверениям.

Напомним, последний раз большую пресс-конференцию Порошенко давал 28 февраля. Тогда Глава государства говорил о политике и экономике, Донбассе и Крыме, отношениях с Россией и Польшей, отдыхе на Мальдивах. Так, например о войне с Россией он сказал: «Цена войны для агрессора растет благодаря усилению ВСУ и продолжению политики санкций против Москвы. Это значительно уменьшает риск полномасштабной российской агрессии по всем азимутам, но ни в коем случае не сводит ее к нулю».

А вот 14 мая 2017 года президент собрал журналистов в честь предоставления нашей стране безвизового режима с Европейским союзом (в итоге спустя месяц, 11 июня, украинцы безвиз). Порошенко заявлял, что Украина выполнила 144 требования ЕС по безвизу.

Глава государства на этой же пресс-конференции также оценил год работы Луценко и похвалил за «деньги Януковича». Одним из главных достижений генпрокурора он назвал судебный процесс против Януковича.

Также Порошенко указал, что под Минскими соглашениями есть подпись Путина, и теперь Россия может быть привлечена к ответу в Международном суде за невыполнение своих обязательств. Президент уверен, что мир в Украине не может наступить из-за невыполнения Москвой своих обязательств.

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