Пресс-конференция: обвал на фондовых рынках США и риски для Украины. Онлайн

Во вторник, 13 февраля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему «Обвал на фондовых рынках США и риски для Украины».

На минувшей неделе на торгах Нью-Йоркской бирже индекс Dow Jones упал более чем на тысячу пунктов. Это самое сильное падение главного фондового показателя США за сутки со времен финансового кризиса 2008 года. Вслед за ним основные индексы в США, Европе и Азии потеряли свою прибыль за год.

Ведущие западные эксперты указывают, что основных причин падения несколько, и ближайшее время покажет, идет ли речь о краткосрочном тренде, или происходящее на мировых финрынках — тревожный сигнал для мировой экономики. Одной из причин падения индексов на американском фондовом рынке называют опасение инвесторов, что в США вырастет инфляция. Многие центральные банки на разгон инфляции отвечают ужесточением монетарной политики. Ряд экспертов считает, что мировая экономика находится в последней стадии цикла экономического роста, фондовый рынок является предвестником будущих проблем. За полгода он предупреждает наступление макроэкономических проблем. Стремительный рост доходности американских гособлигаций спровоцировал волну продаж акций, к маю ситуация спровоцирует ухудшение прогнозов по прибыльности акционерных компаний и может начаться «медвежий» рынок, который обычно длится около года и за это время индексы падают на 35-50%. К ноябрю эксперты ожидают начало экономического кризиса в США, возможно, он накроет всю мировую экономику.

Пока что явных последствий указанных процессов в Украине не наблюдается, за исключением того, что индексы украинского фондового рынка обвалились фактически на 100 пунктов. Поскольку фондового рынка в Украине как такового нет, этого никто не почувствовал. Специалисты отмечают, если коррекция на американских фондовых рынках быстро закончится, украинская экономика не успеет на себе почувствовать. Если же спад окажется затяжным, тогда это затронет все страны с формирующимися рынками, включая падение их валют, рынков акций и рост доходности по их долгам. Для Украины это может означать давление на курс гривны через отток капитала и сложность в размещении еврооблигаций из-за неприемлемой доходности. Из проблем, которые могут возникнуть в перспективе — ожидаемое падение цен на украинский экспорт.

Эксперты пресс-конференции:

Эрик Найман, финансовый эксперт, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 13 февраля в 13.00

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