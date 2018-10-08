Премию Нобеля по экономике присудили за макроэкономику изменения климата и инноваций

Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля 2018 года удостоены Уильям Нордхаус (William Nordhaus) за «интеграцию изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ» и Пол Ромер (Paul Romer) за «интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ». За прямой трансляцией церемонии объявления лауреатов вы можете следить на официальном сайте Нобелевской премии.

Как отмечается в сообщении комитета премии, Уильям Нордхаус, профессор Йельского университета, показал, что наиболее эффективное решение проблемы изменения климата, вызванного деятельностью человека, — глобальная система углеродных налогов на выбросы парниковых газов для всех стран. В середине 1990-х годов Нордхаус создал первую количественную интегрированную оценочную модель DICE, связывающую экономику и климат. «Нордхауса называют отцом экономики изменения

климата, он стал заниматься ею в 1970-е годы еще до того, как для климатологов

эта тема стала центральной. Нордхаус — первый, кто стал смотреть на изменение

климата как на экономическую проблему и предложил пути его регулирования в

терминах цены на углерод (платы за выбросы парниковых газов в атмосферу)», —

сказал N+1

Игорь Макаров, доцент факультета мировой экономики и

мировой политики, академический руководитель образовательной программы «Мировая

экономика» НИУ ВШЭ.

Пол Ромер из Нью-Йоркского университета показал, какие экономические факторы управляют инновационной активностью фирм. Он заложил основы так называемой теории эндогенного роста, объясняющей, чем идеи отличаются от товаров и какие требования им нужны для развития в рыночной экономике. «Ромер предложил

одну из первых моделей, где фактически впервые сделал причину [экономического] роста эндогенной. Причина роста по большому счету

— знания, идеи, может быть, технологии, вложения в технологии. Это дало

объяснение, почему развитые страны продолжают хорошо расти, и [появилась] куча внимания к тому, что нужно обращать внимание

на технологическую политику, в частности, на субсидирование R&D», — пояснил N+1 профессор РЭШ

Сергей Измалков.

И Нордхаус, и Ромер входили в список

потенциальных лауреатов премии по версии компании Clarivate Analytics,

использующей для прогноза цитируемость научных статей.

Niklas Elmehed

Напомним, что в 2017 году премию памяти Нобеля по экономике получил американский специалист по поведенческой экономике Ричард Талер (Richard Thaler). О работах Талера можно прочитать в нашем материале «Наименее рационально». Премии 2016 года были удостоены Оливер Харт (Oliver Hart) и Бенгт Хольмстрем (Bengt Holmström) за вклад в развитие теории контрактов.

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году. Ее размер равен размеру «основных» премий — в этом году он составляет 9 миллионов шведских крон.

Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях. Премии по медицине были удостоены Джеймс Эллисон (James Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) за разработки в области терапии рака путем активации иммунного ответа. Подробнее об их работах вы можете прочитать в нашем материале «Спустить собак с цепи». Лауреатами премии по физике стали Артур Эшкин (Arthur Ashkin) за разработку оптического пинцета и его применение в области биологии, а также Жерар Муру (Gerard Mourou) и Донна Стрикленд (Donna Strickland) — за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов. О том, как работают эти лазерные системы и где они используются, можно узнать в материале «Скальпель и пинцет». Премию по химии получат Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold) за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит (George P. Smith) и сэр Грегори Винтер (Gregory P. Winter) за фаговый дисплей пептидов и антител. Об их работах наш материал «Игра в Бога». Вручение Нобелевских медалей состоится 10 декабря в Стокгольме на традиционной официальной церемонии.

Ольга Добровидова

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