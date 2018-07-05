Премиум автомобили сигнализируют о проблемах в мировой экономике

На Петербургском экономическом форуме глава МВФ Кристин Лагард сказала, что мировая экономика растёт хорошими темпами и повсеместно. Но, похоже, картина может вскоре измениться.

Индикаторы могут быть экзотическими. Пример — продажи автомобилей премиум класса. Они во время прошлого кризиса стали падать ещё в 2008 году, до падения ВВП, которое в большинстве стран мира (и в России) произошло в 2009 году (график 1).

График 1. Продажи премиум автомобилей упали раньше, чем ВВП



Источник: данные компаний.

Падение началось в 2008 году. Но замедление темпов началось раньше, ещё в 2007 году (график 2).

График 2. Замедление темпов началось в 2007 году.



Источник: данные компаний

Майские данные о продажах премиум брендов внушают опасения: мировая экономика, возможно, начинает испытывать сложности (график 3).

График 3. Рост продаж премиум автомобилей практически прекратился в мае 2018.



Продажи в мае 2018 года практически не выросли по сравнению с маем 2017 года (+0,4%). Продажи БМВ даже упали на 2%, а рост у Ауди и Мерседеса чисто символический – от 1 до 2 процентов.

До середины июля мы увидим данные за июнь и тогда будет яснее – случайность это или закономерность. Если замедление продолжится и перейдёт в спад, то это серьёзный повод для беспокойства.

Можно также обратить внимание, что замедление темпов началось в конце 2014 года, когда ФРС завершила свою программу количественного смягчения.

Сегодняшнее ухудшение может объясняться повышением ставки ФРС и попытками «расчистить» баланс ФРС (читай: сократить денежную базу).

См. также «Премиум автомобили как индикатор»

Сергей Блинов

05.07.201808:325 Июля 2018 08:32:49

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции сайта «Вести КАМАЗа» и компании ПАО «КАМАЗ»

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