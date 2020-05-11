Премьер объяснил, почему медики не получили надбавки за март

Надбавки за март медикам, которые работают с больными коронавирусной инфекцией, не смогли выплатить, поскольку местная власть руководствовалась старым документом Министерства социальной политики
Фото: ЕРА
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, пишет Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ОП.
Отмечается, что президент сделал замечание по поводу задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19.
«Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местная власть руководствовалась постановлением Кабинета министров не этого года, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решение для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам», – добавил он.
Шмыгаль отметил, что апрельские выплаты будут проходить через Национальную службу здоровья Украины, а поэтому здесь проблем не должно быть.
Напомним, 24 апреля правительство приняло постановление, что украинские медики, которые работают с зараженными новым коронавирусом COVID-19, будут получать надбавки в размере до 300% заработной платы. Однако за март медработники так и не получили обещанные надбавки.
Впоследствии в МЗ пояснили, что деньги перечислили в регионы, однако их неправильно распределили на местах.
Как известно, с понедельника, 11 мая, медицинские работники, которые борются с коронавирусом, получат финансирование согласно с новым финансовым пакетом.
Также сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует увеличить зарплаты медиков до 50%.
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